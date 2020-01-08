«Нефтехимик» — «Барыс»: счет матча 1:5, обзор голов

Хоккеисты «Барыса»
ХК «Барыс»
У победителей шайбы забросили Даррен Диц (21 минута), Аркадий Шестаков (35), Атте Охтамаа (37), Корбэн Найт (42) и Никита Михайлис (51).
В составе хозяев отличился Арсен Хисамутдинов (31).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Голы: Дитц — 8 (бол., Найт, Виделль), 20:30 — 0:1. Хисамутдинов — 1 (бол., Захарчук, Шарипзянов), 30:24 — 1:1. Шестаков — 6 (Валк, Маклюков), 34:11 — 1:2. Охтамаа — 4 (Михайлис, Шестаков), 36:06 — 1:3. Найт — 14 (буллит), 41:13 — 1:4. Михайлис — 10 (Сагадеев), 50:12 — 1:5Вратари: Шарыченков — ПаскуалеШтраф: 10 — 33Броски: 34 (11+9+14) — 27 (14+7+6)
В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает третье место (59 очков), а «Нефтехимик» — десятое (44 очка). 0