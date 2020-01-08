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    «Барыс» уверенно переиграл «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» — «Барыс»: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Барыс Прогнозы на КХЛ
    «Барыс» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл «Нефтехимик» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0).

    Хоккеисты «Барыса»
    Хоккеисты «Барыса»

    У победителей шайбы забросили Даррен Диц (21 минута), Аркадий Шестаков (35), Атте Охтамаа (37), Корбэн Найт (42) и Никита Михайлис (51).

    В составе хозяев отличился Арсен Хисамутдинов (31).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
    Голы: Дитц — 8 (бол., Найт, Виделль), 20:30 — 0:1. Хисамутдинов — 1 (бол., Захарчук, Шарипзянов), 30:24 — 1:1. Шестаков — 6 (Валк, Маклюков), 34:11 — 1:2. Охтамаа — 4 (Михайлис, Шестаков), 36:06 — 1:3. Найт — 14 (буллит), 41:13 — 1:4. Михайлис — 10 (Сагадеев), 50:12 — 1:5Вратари: Шарыченков — ПаскуалеШтраф: 10 — 33Броски: 34 (11+9+14) — 27 (14+7+6)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает третье место (59 очков), а «Нефтехимик» — десятое (44 очка). 0

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