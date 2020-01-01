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    Соколов надеется на хороший настрой на матч со Швейцарией

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    Нападающий сборной России Егор Соколов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча МЧМ-2020 против Швейцарии.

    Егор Соколов
    Егор Соколов

    «Было неважно, с кем играть в четвертьфинале. Здесь каждый соперник хорош, швейцарцы вчера это доказали, обыграв финнов 5:2. Мы будем готовиться, нет здесь проходных матчей. Я знаю нескольких игроков из сборной Швейцарии. К примеру, Валентина Нуссбаумера, он в моей лиге играет. Еще есть Тим Берни, мы с ним в лагере "Коламбуса" пересекались.

    Арена в Тршинеце мне понравилась даже больше, чем в Остраве. Здесь трибуны прямо вокруг тебя, как в Канаде, приятно играть в такой обстановке. Надеюсь, завтра будет полный стадион.

    Главное перед матчем со Швейцарией настрой? Соглашусь. С чехами, возможно, его не хватило, где-то трибуны поджали. Но это уже в прошлом, мы готовимся к швейцарцам. Их матч с финнами пока не удалось посмотреть, сделаем это сегодня вечером либо завтра утром.

    На тренировке меня не наигрывали в большинстве. Не знаю, хорошо это или плохо. Это тренерское решение, я не буду его оспаривать», — приводит слова Соколова «Спорт-Экспресс». 0

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