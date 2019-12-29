Сборная России проиграла США на МЧМ-2020

Сборнаяуступила национальной команде(1:3) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Чехии.

Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке американцы огорчили команду Валерия Брагина дважды с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон. В третьем игровом отрезке Калиев оформил дубль, на что сборная России ответила голом Александра Романова.

Сборная США возглавила турнирную таблицу группы В с шестью баллами в трех турах. У четырех команд — России (3 матча), Германии (2), Чехии (2) и Канады (2) по три очка в активе. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды группы.

Ранее на турнире сборная России проиграла Чехии (3:4) и разгромила команду Канады (6:0). Свой следующий матч на турнире россияне проведут против молодежной сборной Германии 31 декабря.