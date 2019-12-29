Сборная России проиграла США на МЧМ-2020
ФХР
Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке американцы огорчили команду Валерия Брагина дважды с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон. В третьем игровом отрезке Калиев оформил дубль, на что сборная России ответила голом Александра Романова.
Сборная США возглавила турнирную таблицу группы В с шестью баллами в трех турах. У четырех команд — России (3 матча), Германии (2), Чехии (2) и Канады (2) по три очка в активе. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды группы.
Ранее на турнире сборная России проиграла Чехии (3:4) и разгромила команду Канады (6:0). Свой следующий матч на турнире россияне проведут против молодежной сборной Германии 31 декабря.
МЧМ-2020. Группа В
США — Россия — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Калиев — 2 (бол., Зеграс, Кауфилд), 36:41 — 1:0. Робертсон — 2 (Вальстрем), 36:47 — 2:0. Калиев — 3 (Зеграс, Друри), 41:20 — 3:0. Романов — 1 (Журавлев, Александров), 43:04 — 3:1Вратари: Найт — Мифтахов (Аскаров, 41:20, 57:55)Штраф: 16-26Броски: 24 (10+7+7) — 26 (8+9+9)