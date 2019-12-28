«Торпедо» обыграло рижское «Динамо», Бочаров оформил хет-трик

В составе победителей хет-трик оформил Станислав Бочаров, отличившись на второй, 14-й и 26-й минутах. Еще по одной шайбе забросили Михаил Варнаков (22-я) и Андрей Белевич (27-я).
Авторами шайб рижской команды стали Александр Протапович (8) и Оскар Батня (12).
«Торпедо» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 48 очков в 43 встречах.
Рижское «Динамо» является худшей командой не только на Западе, но и во всей лиге. В 42 встречах латвийцы набрали лишь 27 очков.
30 декабря рижское «Динамо» сыграет в гостях с минским «Динамо». «Торпедо» 3 января примет «Трактор».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Рига) — 5:2 (2:2, 3:0, 0:0)
Голы: Бочаров — 14 (Варнаков, Аляев), 1:23 — 1:0. Протапович — 2 (Сетдиков), 7:16 — 1:1. Батня — 1 (Гегерис, Мамчицс), 11:44 — 1:2. Бочаров — 15 (Шор, Варнаков), 13:03 — 2:2. Варнаков — 11 (Шор, Бочаров), 21:35 — 3:2. Бочаров — 16 (Шор), 25:22 — 4:2. Белевич — 5 (Геноуэй), 26:59 — 5:2Вратари: Линдбек — Салак (Макаров, 26:59Броски: 23 (5+13+5) — 31 (14+5+12)Штраф: 9 — 9