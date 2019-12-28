«Торпедо» обыграло рижское «Динамо», Бочаров оформил хет-трик

Нижегородскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило рижскоесо счетом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0).

В составе победителей хет-трик оформил Станислав Бочаров, отличившись на второй, 14-й и 26-й минутах. Еще по одной шайбе забросили Михаил Варнаков (22-я) и Андрей Белевич (27-я).

Авторами шайб рижской команды стали Александр Протапович (8) и Оскар Батня (12).

«Торпедо» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 48 очков в 43 встречах.

Рижское «Динамо» является худшей командой не только на Западе, но и во всей лиге. В 42 встречах латвийцы набрали лишь 27 очков.

30 декабря рижское «Динамо» сыграет в гостях с минским «Динамо». «Торпедо» 3 января примет «Трактор».