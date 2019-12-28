ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан будет играть в «Милане»Почему Златан, Месси и Роналду бросают вызов возрасту и времени
  • 19:58
    • Чехия уступила Германии на домашнем молодежном ЧМ
  • 19:28
    • ЦСКА обыграл «Витязь» и возглавил Западную конференцию
  • 18:29
    • Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски», Большунов — третий
  • 18:27
    • «Локомотиву» интересен исландский защитник
  • 18:13
    • Щербакова стала двукратной чемпионкой России, Косторная — вторая
    Все новости спорта

    «Торпедо» обыграло рижское «Динамо», Бочаров оформил хет-трик

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило рижское «Динамо» со счетом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0).

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    В составе победителей хет-трик оформил Станислав Бочаров, отличившись на второй, 14-й и 26-й минутах. Еще по одной шайбе забросили Михаил Варнаков (22-я) и Андрей Белевич (27-я).

    Авторами шайб рижской команды стали Александр Протапович (8) и Оскар Батня (12).

    «Торпедо» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 48 очков в 43 встречах.

    Рижское «Динамо» является худшей командой не только на Западе, но и во всей лиге. В 42 встречах латвийцы набрали лишь 27 очков.

    30 декабря рижское «Динамо» сыграет в гостях с минским «Динамо». «Торпедо» 3 января примет «Трактор».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Рига) — 5:2 (2:2, 3:0, 0:0)
    Голы: Бочаров — 14 (Варнаков, Аляев), 1:23 — 1:0. Протапович — 2 (Сетдиков), 7:16 — 1:1. Батня — 1 (Гегерис, Мамчицс), 11:44 — 1:2. Бочаров — 15 (Шор, Варнаков), 13:03 — 2:2. Варнаков — 11 (Шор, Бочаров), 21:35 — 3:2. Бочаров — 16 (Шор), 25:22 — 4:2. Белевич — 5 (Геноуэй), 26:59 — 5:2Вратари: Линдбек — Салак (Макаров, 26:59Броски: 23 (5+13+5) — 31 (14+5+12)Штраф: 9 — 9
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Характер есть, но этого мало. Россияне проиграли Чехии на МЧМ-2020
  • Вчера в 02:38
    •
  • Прогноз
  • «Амур» — «Локомотив»
  • 1.91
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча между Россией и Канадой будет результативной
  • Россия U20 — Канада U20. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Закроет ли «Тоттенхэм» уходящий год выездной победой?
  • «Норвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Продлит ли «МЮ» свою победную серию выездов на «Терф Мур»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Чехия — Германия Хоккей МЧМ-2020. Чехия уступила Германии, финны разгромили Словакию, Россия сыграет с КанадойПодробности очередного игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею 20:550
  • 17:10
    • «Сибирь» по буллитам одолела «Куньлунь»
  • 13:58
    • «Эвертон» хочет купить Мертенса для Анчелотти
  • 13:29
    • «Тоттенхэму» интересен защитник «Реала»
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, две передачи Прохоркина, седьмая подряд победа «Сент-Луиса»Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 декабря 09:000
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» не испугается стаи «волков»
  • 4.94
    •
  • 21:06
    • Юрлова-Перхт и Елисеев стали последними в масс-старте на «Рождественской гонке»
  • 20:30
    • «Торпедо» обыграло рижское «Динамо», Бочаров оформил хет-трик
  • 20:25
    • «Сочи» в овертайме победил «Йокерит»
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лестер», поражения «Манчестер Сити» и «Челси»Обзор матчей 19-го тура английской Премьер-лиги 01:100
  • 13:01
    • «Рубин» приобрел нападающего «Краснодара»
  • 10:33
    • Форвард «Краснодара» рассказал об интересе из Бразилии и Европы
  • 09:16
    • «Бостон» одержал пятую победу подряд, «Филадельфия» уступила «Орландо»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.80
  • Прогноз на матч Норвич — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Россия U20 — Канада U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Швеция U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.01
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торонто — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Флорида — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие