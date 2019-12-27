МЧМ-2020. Словакия победила Казахстан, США победил Германию

Словакия — Казахстан 3:1
Сборная Словакии обыграла команду Казахстана (3:1) в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира, проходящего в Чехии.
В составе победителей отличились Оливер Окульяр, Даниэль Ткач и Роберт Джуган. Казахстанские хоккеисты ответили шайбой Максима Мусорова.
В первом матче Казахстан проиграл Швейцарии со счётом 3:5, словаки провели дебютную встречу на турнире.
Теперь казахстанской команде предстоит сыграет с фаворитами группы A — Швецией и Финляндией.
Напомним, что команды, которые займут последние места в группах, будут бороться за право остаться в элитном дивизионе.
Молодёжный чемпионат мира в Чехии завершится 5 января 2020 года.
Германия — США 3:6
Сборная США одержала победу над командой Германии (6:3) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020, проходящего в Чехии.
В составе победителей отличились Джордан Харрис, Зак Джонс, Шейн Пинто, Кертис Холл, Бобби Бринк и Оливер Вальстрем.
Нападающий американцев Тревор Зеграс отметился в этом матче 4 результативными передачами.
За немцев дубль оформил Йон Петерка, еще одну шайбу забросил Доминик Бокк, на счету которого две передачи.
Сборная США с 3 очками присоединилась к лидерам группы В, Канаде и Чехии. Следующий матч команда проведет 29 декабря против России.
Германия из-за худшей по сравнению с Россией разницы забитых и пропущенных шайб оказалась на последнем 5-м месте в турнирной таблице. 28 декабря немцев ждет матч против команды Чехии.