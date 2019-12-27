МЧМ-2020. Словакия победила Казахстан, США победил Германию

В чешских Остраве и Тршинце продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. В пятницу, 27 декабря прошли два матча группового этапа.

Словакия — Казахстан 3:1

Сборная Словакии обыграла команду Казахстана (3:1) в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира, проходящего в Чехии.

В составе победителей отличились Оливер Окульяр, Даниэль Ткач и Роберт Джуган. Казахстанские хоккеисты ответили шайбой Максима Мусорова.

В первом матче Казахстан проиграл Швейцарии со счётом 3:5, словаки провели дебютную встречу на турнире.

Теперь казахстанской команде предстоит сыграет с фаворитами группы A — Швецией и Финляндией.

Напомним, что команды, которые займут последние места в группах, будут бороться за право остаться в элитном дивизионе.

Молодёжный чемпионат мира в Чехии завершится 5 января 2020 года.

Молодежный чемпионат мира. Группа A Словакия U20 — Казахстан U20 — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Голы: Окульяр — 1 (бол., Княжко, Чайкович), 24:49 — 1:0. Мусоров — 3 (бол., Бутенко), 29:43 — 1:1. Ткач — 1 (Мразик, Мудрак), 57:04 — 2:1. Джуган — 1 (п.в.), 59:53 — 3:1Вратари: Главай — Нурек (59:27 — 59:53)Броски: 24 (9+6+9) — 23 (8+5+10)Штраф: 24 — 20

Германия — США 3:6

Сборная США одержала победу над командой Германии (6:3) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020, проходящего в Чехии.

В составе победителей отличились Джордан Харрис, Зак Джонс, Шейн Пинто, Кертис Холл, Бобби Бринк и Оливер Вальстрем.

Нападающий американцев Тревор Зеграс отметился в этом матче 4 результативными передачами.

За немцев дубль оформил Йон Петерка, еще одну шайбу забросил Доминик Бокк, на счету которого две передачи.

Сборная США с 3 очками присоединилась к лидерам группы В, Канаде и Чехии. Следующий матч команда проведет 29 декабря против России.

Германия из-за худшей по сравнению с Россией разницы забитых и пропущенных шайб оказалась на последнем 5-м месте в турнирной таблице. 28 декабря немцев ждет матч против команды Чехии.