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    МЧМ-2020. Словакия победила Казахстан, США победил Германию

    Подробности очередного игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею

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    В чешских Остраве и Тршинце продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. В пятницу, 27 декабря прошли два матча группового этапа.

    Словакия — Казахстан 3:1

    Сборная Словакии обыграла команду Казахстана (3:1) в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира, проходящего в Чехии.

    В составе победителей отличились Оливер Окульяр, Даниэль Ткач и Роберт Джуган. Казахстанские хоккеисты ответили шайбой Максима Мусорова.

    В первом матче Казахстан проиграл Швейцарии со счётом 3:5, словаки провели дебютную встречу на турнире.

    Теперь казахстанской команде предстоит сыграет с фаворитами группы A — Швецией и Финляндией.

    Напомним, что команды, которые займут последние места в группах, будут бороться за право остаться в элитном дивизионе.

    Молодёжный чемпионат мира в Чехии завершится 5 января 2020 года.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Словакия U20 — Казахстан U20 — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Окульяр — 1 (бол., Княжко, Чайкович), 24:49 — 1:0. Мусоров — 3 (бол., Бутенко), 29:43 — 1:1. Ткач — 1 (Мразик, Мудрак), 57:04 — 2:1. Джуган — 1 (п.в.), 59:53 — 3:1Вратари: Главай — Нурек (59:27 — 59:53)Броски: 24 (9+6+9) — 23 (8+5+10)Штраф: 24 — 20

    Германия — США 3:6

    Сборная США одержала победу над командой Германии (6:3) в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020, проходящего в Чехии.

    В составе победителей отличились Джордан Харрис, Зак Джонс, Шейн Пинто, Кертис Холл, Бобби Бринк и Оливер Вальстрем.

    Нападающий американцев Тревор Зеграс отметился в этом матче 4 результативными передачами.

    За немцев дубль оформил Йон Петерка, еще одну шайбу забросил Доминик Бокк, на счету которого две передачи.

    Сборная США с 3 очками присоединилась к лидерам группы В, Канаде и Чехии. Следующий матч команда проведет 29 декабря против России.

    Германия из-за худшей по сравнению с Россией разницы забитых и пропущенных шайб оказалась на последнем 5-м месте в турнирной таблице. 28 декабря немцев ждет матч против команды Чехии.

    Молодежный чемпионат мира. Группа B
    Германия U20 — США U20 — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)
    Голы: Петерка — 1 (бол., Штюцле, Бокк), 2:32 — 1:0. Харрис — 1 (Зеграс, Калиев), 7:04 — 1:1. Джонс — 1 (Зеграс, Пинто), 18:37 — 1:2. Петерка — 2 (бол., Зайдер, Бокк), 22:53 — 2:2. Бокк — 1 (Шюц, Райхель), 28:36 — 3:2. Пинто — 3 (Зеграс, Миллер), 34:16 — 3:3. Холл — 1 (Зеграс, Пивонька), 38:31 — 3:4. Бринк — 1 (бол., Робертсон, Вальстрем), 47:18 — 3:5. Вальстрем — 1 (Пинто), 50:51 — 3:6Вратари: Анчичка — ВольфБроски: 20 (7+8+5) — 29 (6+13+10)Штраф: 8 — 12
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