«Спартак» обыграл «Трактор» в Челябинске

Московскийодержал победу над(5:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Патрик Херсли (11), Денис Кокарев (36), Мартиньш Карсумс (37), Яков Рылов (44) и Илья Зубов (59).

За челябинскую команду заброшенными шайбами отметились Дмитрий Калинин (1-я минута) и Вячеслав Основин (35).

«Спартак» набрал 53 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор», имея в активе 35 очков, занимает 12-е место на «Востоке».

В следующем матче «Спартак» на выезде встретится с «Сочи», а «Трактор» на своем льду сыграет против «Авангарда».