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    «Спартак» обыграл «Трактор» в Челябинске

    Хоккей КХЛ Спартак Трактор Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» одержал победу над «Трактором» (5:2) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе победителей отличились Патрик Херсли (11), Денис Кокарев (36), Мартиньш Карсумс (37), Яков Рылов (44) и Илья Зубов (59).

    За челябинскую команду заброшенными шайбами отметились Дмитрий Калинин (1-я минута) и Вячеслав Основин (35).

    «Спартак» набрал 53 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор», имея в активе 35 очков, занимает 12-е место на «Востоке».

    В следующем матче «Спартак» на выезде встретится с «Сочи», а «Трактор» на своем льду сыграет против «Авангарда».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
    Голы: Калинин — 4 (Бэйлен, Косов), 0:35 — 1:0. Херсли — 6 (бол., Карсумс), 10:26 — 1:1. Основин — 7 (Меньшиков), 34:44 — 2:1. Кокарев — 3 (Аркалов, Рылов), 35:16 — 2:2. Карсумс — 10 (Ганзл), 36:24 — 2:3. Рылов — 6 (бол., Зубов, Федоров), 43:50 — 2:4. Ганзл — 8 (бол., Рылов, Зубов), 58:14 — 2:5Вратари: Федотов — БеспаловБроски: 35 (12+11+12) — 32 (12+14+6)Штраф: 39 — 8
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