«Барыс» уступил московскому «Динамо»

Казахстанскийв овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ уступил московскомусо счетом 4:3.

В составе победителей результативные броски на счету Андрея Миронова (10), Дмитрия Яшкина (13), Андре Петерссона (57) и Вадима Шипачева (64).

В составе хозяев шайбами отметились Дастин Бойд (25), Антон Сагадеев (38) и Роман Старченко (45).

«Барыс» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 51 очко. На счету москвичей 55 очков — команда располагается на третьей строчке Запада.

В следующем матче казахстанская команда сыграет против «Автомобилиста», а «Динамо» встретится с «Металлургом»