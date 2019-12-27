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    «Барыс» уступил московскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ Барыс Динамо Прогнозы на КХЛ
    Казахстанский «Барыс» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ уступил московскому «Динамо» со счетом 4:3.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе победителей результативные броски на счету Андрея Миронова (10), Дмитрия Яшкина (13), Андре Петерссона (57) и Вадима Шипачева (64).

    В составе хозяев шайбами отметились Дастин Бойд (25), Антон Сагадеев (38) и Роман Старченко (45).

    «Барыс» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 51 очко. На счету москвичей 55 очков — команда располагается на третьей строчке Запада.

    В следующем матче казахстанская команда сыграет против «Автомобилиста», а «Динамо» встретится с «Металлургом»

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Миронов — 4, 9:03 — 0:1. Яшкин — 19 (бол., Шипачев), 12:10 — 0:2. Бойд — 5 (Дитц, Орехов), 24:16 — 1:2. Сагадеев — 4 (Блэкер, Шевченко), 37:01 — 2:2. Старченко — 13 (Виделль, Охтамаа), 44:06 — 3:2. Петерссон — 11 (бол., Шипачев), 56:41 — 3:3. Шипачев — 11, 63:19 — 3:4Вратари: Паскуале — Бочаров (56:03 — 56:41)Броски: 35 (7+21+6+1) — 26 (7+5+13+1)Штраф: 8 — 4
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