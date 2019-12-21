ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Трансферные планы «Ливерпуля»: нет предела совершенству
  • 19:31
    • «Бавария» в концовке дожала «Вольфсбург»
  • 18:24
    • «Севилья» взяла верх над «Мальоркой»
  • 18:09
    • «Эвертон» разошелся миром с «Арсеналом»
  • 10:16
    • Овечкин вышел на шестое место по голам в гостевых матчах
  • 07:36
    • «Торонто» и «Кливленд» одержали домашние победы
    Все новости спорта

    «Йокерит» обыграл рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Йокерит Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо» со счетом 5:3.

    «Йокерит»
    «Йокерит»

    В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Брайан О'Нилл (8-я и 47-я минуты), Марко Анттила (10), Сами Леписте (11) и Хенри Иконен (51).

    За рижан отличились Кирилл Слепец (4), Лаурис Дарзиньш (44) и Нериюс Алишаускас (54).

    Команда из Латвии потерпела седьмое поражение подряд. В следующем матче «Йокерит» в гостях встретится с «Локомотивом», а «Динамо» на своем льду сыграет против «Металлурга».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 5:3 (3:1, 0:0, 2:2)
    Голы: Слепец — 2 (мен., Дарзиньш), 3:26 — 0:1. О`Нилл — 14 (Регин, Лехтонен), 7:28 — 1:1. Анттила — 9 (Грант, Оксанен), 9:42 — 2:1. Леписто — 4 (бол., Контиола, Лехтонен), 10:40 — 3:1. Дарзиньш — 9 (бол., Эштон, Протапович), 43:31 — 3:2. О`Нилл — 15 (бол., Йоэнсуу, Регин), 46:35 — 4:2. Иконен — 8 (Лехтонен, Грант), 50:59 — 5:2. Алишаускас — 5, 53:32 — 5:3Вратари: А. Ниеми — Макаров (Ворис, 10:40,57:14 — 57:30, 57:42 — 58:38, 58:59 — 59:21)Броски: 23 (5+9+9) — 22 (9+3+10)Штраф: 4 — 6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Первый «сухарь» Кудашова. В «классике» победили, а на турнире — забыли
  • 16/12/2019 в 00:37
    •
  • Прогноз
  • СКА — «Металлург» Мг
  • 1.78
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Горожанам» будет сложно в противостоянии с «лисами»
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Выиграет ли «Ливерпуль» клубный чемпионат мира?
  • «Ливерпуль» — «Фламенго». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Нападение ПСЖ проявит себя удачно в игре с «Амьеном»
  • ПСЖ — «Амьен». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Два очка Овечкина и Бучневича, голевые передачи Малкина, Дадонова и Орлова21 декабря в регулярном чемпионата НХЛ прошло четыре поединка 08:030
  • 19:51
    • «Йокерит» обыграл рижское «Динамо»
  • 19:38
    • «Локомотив» обыграл «Северсталь» в Ярославле
  • 19:25
    • «Лейпциг» одержал волевую победу над «Аугсбургом»
    Такуми Минамино Футбол «Ливерпуль» подписал Минамино. Чем он хорош и как поможет «красным»?Японский футболист перешел в «Ливерпуль» из «Зальцбурга» Вчера в 20:380
  • Экспресс дня

  • Догонит ли «Тоттенхэм» «Челси»?
  • 2.58
    •
  • 19:14
    • Зидан поддерживает использование VAR
  • 19:04
    • «Удинезе» одержал победу над «Кальяри»
  • 18:51
    • Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Анси, Логинов — 13-й
    Кейта стал одним из героев матча Футбол Другой континент — тот же самый «Ливерпуль»Реакция прессы на матч «Монтеррей» — «Ливерпуль» 19/12/2019 в 20:580
  • 18:38
    • Экхофф выиграла пасьют во Франции, Куклина — 14-я
  • 12:56
    • «Торпедо» прервало серию из пяти поражений, разгромив «Куньлунь»
  • 12:40
    • «Адмирал» во Владивостоке крупно обыграл минское «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие