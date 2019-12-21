«Йокерит» обыграл рижское «Динамо»

Финскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижскоесо счетом 5:3.

В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Брайан О'Нилл (8-я и 47-я минуты), Марко Анттила (10), Сами Леписте (11) и Хенри Иконен (51).

За рижан отличились Кирилл Слепец (4), Лаурис Дарзиньш (44) и Нериюс Алишаускас (54).

Команда из Латвии потерпела седьмое поражение подряд. В следующем матче «Йокерит» в гостях встретится с «Локомотивом», а «Динамо» на своем льду сыграет против «Металлурга».