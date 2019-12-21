«Йокерит» обыграл рижское «Динамо»

В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Брайан О'Нилл (8-я и 47-я минуты), Марко Анттила (10), Сами Леписте (11) и Хенри Иконен (51).
За рижан отличились Кирилл Слепец (4), Лаурис Дарзиньш (44) и Нериюс Алишаускас (54).
Команда из Латвии потерпела седьмое поражение подряд. В следующем матче «Йокерит» в гостях встретится с «Локомотивом», а «Динамо» на своем льду сыграет против «Металлурга».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 5:3 (3:1, 0:0, 2:2)
Голы: Слепец — 2 (мен., Дарзиньш), 3:26 — 0:1. О`Нилл — 14 (Регин, Лехтонен), 7:28 — 1:1. Анттила — 9 (Грант, Оксанен), 9:42 — 2:1. Леписто — 4 (бол., Контиола, Лехтонен), 10:40 — 3:1. Дарзиньш — 9 (бол., Эштон, Протапович), 43:31 — 3:2. О`Нилл — 15 (бол., Йоэнсуу, Регин), 46:35 — 4:2. Иконен — 8 (Лехтонен, Грант), 50:59 — 5:2. Алишаускас — 5, 53:32 — 5:3Вратари: А. Ниеми — Макаров (Ворис, 10:40,57:14 — 57:30, 57:42 — 58:38, 58:59 — 59:21)Броски: 23 (5+9+9) — 22 (9+3+10)Штраф: 4 — 6