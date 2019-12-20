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    «Барыс» на выезде обыграл «Витязь»

    Хоккей КХЛ Витязь Барыс Прогнозы на КХЛ
    Подмосковный «Витязь» потерпел домашнее поражение от казахстанского «Барыса» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс»
    «Барыс»

    В составе гостей дубль оформил нападающий Линус Виделль, по разу отличились форварды Кертис Волк, Корбан Найт и Дмитрий Шевченко.

    За «Витязь» шайбы забросили защитник Якуб Ерабек и нападающий Святослав Гребенщиков.

    Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд в КХЛ. С 47 очками подольский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

    У «Барыса» — 50 баллов и третья строчка в таблице Восточной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
    Голы: Ержабек — 6 (бол., Лаюнен, Бывальцев), 13:55 — 1:0. Найт — 12 (бол., Дитц, Виделль), 18:13 — 1:1. Валк — 4 (Маклюков, Найт), 24:50 — 1:2. Виделль — 4 (Метальников, Найт), 32:31 — 1:3. Шевченко — 3 (Блэкер, Бойд), 39:11 — 1:4. Гребенщиков — 10, 48:44 — 2:4. Виделль — 5 (Валк, Найт), 53:13 — 2:5Вратари: Ежов (Сапрыкин, 32:31) — Карлссон;Броски: 25 (7+6+12) — 30 (12+12+6)Штраф: 12 — 10
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