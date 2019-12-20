«Барыс» на выезде обыграл «Витязь»

Подмосковныйпотерпел домашнее поражение от казахстанского(2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей дубль оформил нападающий Линус Виделль, по разу отличились форварды Кертис Волк, Корбан Найт и Дмитрий Шевченко.

За «Витязь» шайбы забросили защитник Якуб Ерабек и нападающий Святослав Гребенщиков.

Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд в КХЛ. С 47 очками подольский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

У «Барыса» — 50 баллов и третья строчка в таблице Восточной конференции.