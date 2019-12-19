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    «Локомотив» обыграл «Йокерит» в серии буллитов

    Хоккей КХЛ Йокерит Локомотив Прогнозы на КХЛ
    «Локомотив» обыграл «Йокерит» на его льду с общим счетом 4:5. Основное время закончилось с результатом 4:4.

    Игроки «Локомотива»
    Игроки «Локомотива»

    За финнов забивали Марко Анттила, Брайан О'Нилл, Микко Лехтонен и Петер Регин. В составе «Локо» отметились Максим Афанасьев, Магнус Свенссон-Пяярви, а также Павел Кудрявцев. На его счету два результативных броска.

    «Локомотив» (45) догоняет «Йокерит» (48) в турнирной таблице Западной конференции, отставая всего на 3 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Кудрявцев — 11, 3:29 — 0:1. Анттила — 8 (Лев, Леписто), 12:12 — 1:1. О`Нилл — 13 (Йоэнсуу), 19:55 — 2:1. Кудрявцев — 12 (бол., Е. Аверин, Крунвалль), 30:16 — 2:2. Афанасьев — 1 (Е. Аверин, Да Коста), 32:09 — 2:3. Лехтонен — 10 (Савинайнен, Иконен), 34:39 — 3:3. Регин — 7 (бол., Йоэнсуу, Грант), 42:49 — 4:3. Пяярви-Свенссон — 5 (Осипов), 49:11 — 4:4Вратари: Калниньш (А. Ниеми, 32:09) — КоноваловПобедный буллит: АлексеевШтраф: 6 — 4Броски: 32 (11+11+6+4) — 32 (14+10+5+3)
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