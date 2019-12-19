«Локомотив» обыграл «Йокерит» в серии буллитов

обыгрална его льду с общим счетом 4:5. Основное время закончилось с результатом 4:4.

За финнов забивали Марко Анттила, Брайан О'Нилл, Микко Лехтонен и Петер Регин. В составе «Локо» отметились Максим Афанасьев, Магнус Свенссон-Пяярви, а также Павел Кудрявцев. На его счету два результативных броска.

«Локомотив» (45) догоняет «Йокерит» (48) в турнирной таблице Западной конференции, отставая всего на 3 очка.