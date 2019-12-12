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    Сборная России проиграла Швеции на старте Кубка Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Евротур Сборная России Сборная Швеции
    Сборная России проиграла команде Швеции (3:4) в матче первого тура домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе россиян дубль оформил Кирилл Капризов, еще раз отличился Вадим Шипачев.

    За шведов шайбы забросили Андре Петерссон, Даниэль Броди, Мальте Стремвалль и Даниэль Зор.

    Следующие матчи на турнире команды проведут 14 декабря. Швеция сыграет с Финляндией, а Россия — с Чехией.

    Кубок Первого канала
    Россия — Швеция — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
    Голы: Петерссон — 1 (бол., Пяярви-Свенссон, Лар. Юханссон), 3:56 — 0:1. Бродин — 1 (Хендемарк), 11:43 — 0:2. Стремвалль — 1 (Ханссон), 21:48 — 0:3. Шипачев — 1 (Кузьменко, Миронов), 36:24 — 1:3. Капризов — 1 (Рафиков), 51:40 — 2:3. Зор — 1, 52:19 — 2:4. Капризов — 2 (бол., Шипачев, Слепышев), 53:57 — 3:4Вратари: Самонов (Сорокин, 21:48, 58:12) — Лар. ЮханссонШтраф: 6 — 14Броски: 46 (8+20+18) — 19 (10+4+5)
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