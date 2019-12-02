Паскуале, Охтамаа и Марченко признаны лучшими игроками недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов двенадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Эдвард Паскуале из «Барыса», одержавший победы во всех в трех матчах недели (в том числе двух гостевых). Голкипер казахстанского клуба отразил 96,67% бросков, в общей сложности — 90, при коэффициенте надежности 0,97 (оба показателя — лучшие на прошедшей неделе), безголевой отрезок канадского вратаря составил 105 минут 42 секунды.

Еще один представитель «Барыса» Атте Охтамаа назван лучшим защитником. Вместе с командой он одержал победы во всех трех матчах недели (в том числе двух гостевых) и набрал в них 4 (1+3) очка. Защитник казахстанского клуба набирал очки во всех встречах и не завершил ни одну из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». На его счету также 12 бросков по воротам, 7 силовых приемов и 3 блокированных броска.

Среди нападающих выделялся Микаэль Руохомаа из «Сибири», одержавший вместе с командой победы в двух из трех гостевых матчей и набравший 6 (3+3) очков (лучший результат недели). Финский нападающий новосибирского клуба не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2» и отметился дублем в матче против «Йокерита».

Лучшим новичком признан нападающий СКА Кирилл Марченко, вместе с командой одержавший победы во всех трех матчах недели (в том числе одном гостевом) и набравший в них 3 (1+2) очка. 19-летний нападающий команды из Санкт-Петербурга не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3», в среднем проводил на льду 11 минут 36 секунд. На его счету также 4 силовых приема. 0