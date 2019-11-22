СКА обыграл «Северсталь», «Йокерит» прервал серию московского «Динамо»

Состоялись очередные поединки в Континентальной хоккейной лиге.обыграл московское(3:1), СКА одолел «Северсталь» (5:2),выиграл у(4:1), адома разобрался с(5:2).

«Йокерит» прервал беспроигрышную серию «Динамо». До этого московский клуб не проигрывал на протяжении 5 встреч. При этом гости сделали больше бросков, но это им не помогло.



КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» — «Динамо» Голы: Халме — 2 (Контиола, Савинайнен), 9:11 — 1:0. Чайковски — 4 (Тарасов, Шипачев), 19:08 — 1:1. О`Нилл — 9 (Лев, Регин), 32:22 — 2:1. Грант — 4 (О`Нилл), 40:27 — 3:1Вратари: Калниньш — Бочаров (58:37)Штрафы: 4 — 6Броски: 24 (7+10+7) — 30 (9+9+12)

Благодаря победе «Локомотив» перебрался на 8 месте турнирной таблицы «Запада» и теперь на счету команды 33 очка. «Сочи» на 9 месте с 27 пунктами в активе.



КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» — «Сочи» Голы: Кудрявцев — 8 (Да Коста), 5:09 — 0:1. Росен — 9 (Коллинс, Стремвалль), 5:36 — 1:1. Каюмов — 5 (Алексеев), 32:51 — 1:2. Стремвалль — 9 (Росен, Эллис), 38:40 — 2:2. Алексеев — 4, 44:34 — 2:3. Коваленко — 5 (Алексеев, Кудрявцев), 46:05 — 2:4. Пяярви-Свенссон — 3 (буллит), 54:17 — 2:5Вратари: Шикин — КоноваловШтраф: 8 — 6Броски: 21 (5+3+13) — 38 (16+18+4)

СКА вышел на второе место в Западной конференции. Команда набрала 40 очков. По итогам встречи лучшим в составе хозяев оказался Андрей Кузьменко, который оформил «дубль».



КХЛ. Регулярный чемпионат СКА — «Северсталь» Голы: Кузьменко — 2 (Галенюк), 8:39 — 1:0. Лишка — 8 (Якимов, Монахов), 15:06 — 1:1. Бурдасов — 5, 19:19 — 2:1. Плотников — 6 (Ожиганов), 24:00 — 3:1. Кетов — 7 (Зуб, Марченко), 38:42 — 4:1. Кузьменко — 3 (Галенюк, Дыбленко), 44:36 — 5:1. Капустин — 2 (Сизов), 56:03 — 5:2Вратари: Самонов — ХакимовШтраф: 6 — 8Броски: 39 (15+14+10) — 19 (4+6+9)

«Витязь» все же набрал очки. До этого команда 5 матчей кряду терпела поражение. Клуб набрал 38 очков и занимает 5 место в Западной конференции, а «Динамо» на 11 строчке с 23 баллами.

