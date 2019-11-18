Разин: Сразу много друзей появилось после победы над ЦСКА

Главный тренер «Северстали»подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против(2:1 ОТ).

«У нас тяжелое положение, у ЦСКА перед игрой три поражения.

Если вы посмотрите, то только в последнем матче с "Авангардом" мы сыграли плохо, а предыдущие неудачи либо в овертайме, либо в серии буллитов, либо в одну шайбу.

На нас никто не ставил, это усугубляло ситуацию. Благодарен команде, что сражались. Забили в большинстве, выстояли в меньшинстве, в овертайме нам улыбнулась удача.

Сразу много друзей после этой победы появилось», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

ЦСКА с 41 очком лидирует в Западной конференции, «Северсталь» с 24 очками поднялась на 10-ю строчку на Западе. 0