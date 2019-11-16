«Локомотив» забросил пять шайб «Салавату Юлаеву»

Московскийодержал домашнюю победу над(5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе ярославского клуба оформил Антон Ландер, еще по шайбе забросили Степан Санников, Николай Коваленко и Магнус Пяярви.

Единственная шайба уфимцев на счету финна Теему Хартикайнена.

Эта победа стала для «Локомотива» третьей подряд, команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Салават Юлаев» располагается на третьей строчке в Восточной.