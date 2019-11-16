«Локомотив» забросил пять шайб «Салавату Юлаеву»

«Локомотив»
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Дубль в составе ярославского клуба оформил Антон Ландер, еще по шайбе забросили Степан Санников, Николай Коваленко и Магнус Пяярви.
Единственная шайба уфимцев на счету финна Теему Хартикайнена.
Эта победа стала для «Локомотива» третьей подряд, команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Салават Юлаев» располагается на третьей строчке в Восточной.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Санников — 4 (Кудрявцев), 10:32 — 1:0. Коваленко — 4 (Осипов, Алексеев), 15:13 — 2:0. Хартикайнен — 9 (Умарк, Бурмистров), 24:21 — 2:1. Ландер — 10 (бол., Пяярви-Свенссон), 27:59 — 3:1. Пяярви-Свенссон — 2 (Сидоров, Ландер), 45:01 — 4:1. Ландер — 11 (Е. Аверин), 51:27 — 5:1Вратари: Коновалов — КареевБроски: 37 (15+10+12) — 26 (4+10+12)Штраф: 12 — 18