ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЭдерсонЭдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
  • 20:47
    • Сборная Бельгии громит Россию после первого тайма
  • 21:22
    • Циципас о выходе в финал: Это произошло. Мечты сбываются!
  • 21:13
    • Трусова выиграла этап Гран-при в Москве, Медведева — вторая
  • 21:12
    • Циципас обыграл Федерера и вышел в финал ATP
  • 20:53
    • «Локомотив» забросил пять шайб «Салавату Юлаеву»
    Все новости спорта

    «Локомотив» забросил пять шайб «Салавату Юлаеву»

    Хоккей КХЛ Локомотив Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    Дубль в составе ярославского клуба оформил Антон Ландер, еще по шайбе забросили Степан Санников, Николай Коваленко и Магнус Пяярви.

    Единственная шайба уфимцев на счету финна Теему Хартикайнена.

    Эта победа стала для «Локомотива» третьей подряд, команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

    «Салават Юлаев» располагается на третьей строчке в Восточной.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Санников — 4 (Кудрявцев), 10:32 — 1:0. Коваленко — 4 (Осипов, Алексеев), 15:13 — 2:0. Хартикайнен — 9 (Умарк, Бурмистров), 24:21 — 2:1. Ландер — 10 (бол., Пяярви-Свенссон), 27:59 — 3:1. Пяярви-Свенссон — 2 (Сидоров, Ландер), 45:01 — 4:1. Ландер — 11 (Е. Аверин), 51:27 — 5:1Вратари: Коновалов — КареевБроски: 37 (15+10+12) — 26 (4+10+12)Штраф: 12 — 18
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Амур» — «Йокерит»
  • 1.75
  • Завтра в 10:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли сборная России реванш за поражение в Брюсселе?
  • Россия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Германия не заметит сопротивления оппонентов
  • Германия — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Справится ли Тим с действующим чемпионом Лондона?
  • Тим — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фабиньо — на сегодня ключевой игрок «Ливерпуля» Футбол Лучшие полузащитники АПЛ прямо сейчасКто в текущем сезоне пока сильнее всех в Англии? Вчера в 21:370
  • 17:33
    • Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса
  • 17:01
    • Защитник ЦСКА — MVP восьмого тура Евролиги
  • 15:48
    • Самарин победил на Гран-при России
    Садио Мане и Рахим Стерлинг Футбол Убойная дюжина. Лучшие нападающие АПЛ-2019/20Дюжина лучших атакующих игроков Английской Премьер-лиги прямо сейчас Вчера в 21:060
  • Экспресс дня

  • Смогут ли португальцы избежать неожиданного провала?
  • 4.25
    •
  • 21:23
    • Бойкова и Козловский выиграли «Гран-при России», Тарасова и Морозов — вторые
  • 20:34
    • «Сибирь» уступила «Динамо», проиграв четвертый матч подряд
  • 20:29
    • Дубль Федорова помог «Спартаку» обыграть «Нефтехимик»
    Гавриков отметился дебютной шайбой Хоккей НХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова и Гаврикова, «Бостон» прервал серию пораженийОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 ноября 09:290
  • 19:14
    • Шотландия с минимальным отрывом выиграла у Кипра
  • 15:33
    • Матч Сан-Марино — Россия обслужит исландская бригада арбитров
  • 15:06
    • Алексей Миранчук привлек внимание двух испанских клубов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие