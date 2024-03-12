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    • Московское «Динамо» вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
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    Московское «Динамо» вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Динамо Минск
    Московское «Динамо» одержало волевую победу над одноклубниками из Минска (3:1) в 6-м матче 1-го раунда плей-офф КХЛ.

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    В составе гостей голы записали на свой счет Максим Джиошвили, Артём Ильенко и Джордан Уил.

    Единственную шайбу у минского «Динамо» забросил Сэм Энас в большинстве.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч.
    «Динамо» Минск — «Динамо» Москва 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).
    Голы: Энас — 2 (бол. Хэмилтон), 04:28 — 1:0. Джиошвили — 1 (Готовец, Ильенко), 28:07 — 1:1. Ильенко — 2 (Римашевский), 42:59 — 1:2. Уил — 1 (ПВ. Пакетт), 59:54 — 1:3Вратари: Колосов — КоноваловБроски: 27 (12+10+5) — 23 (6+10+7)Штраф: 6 — 6

    Московская команда прошла во 2-й раунд плей-офф КХЛ, пройдя минское «Динамо» со счетом в серии 4:2. В следующем раунде «бело-голубые» сыграют против челябинского «Трактора».

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