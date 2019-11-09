Чехия вышла в лидеры Кубка Карьяла, обыграв Финляндию

одержала победу по буллитам над(3:2 ПБ) в матче Кубка Карьяла.

В основное время в составе победителей отличились защитник «Витязя» Якуб Ержабек и нападающий Томаш Филиппи. Победный бросок в серии буллитов на счету Якуба Крейчика.

За финнов шайбы забросили Юхо Ламмикко и Сакари Маннинен.

Сборная Чехии с 5 очками вышла в лидеры турнира, Финляндия с 4 баллами занимает 2-е место.

В заключительном матче турнира 10 ноября Финляндия сыграет против сборной Швеции, команда Чехии будет противостоять российской сборной.