Чехия вышла в лидеры Кубка Карьяла, обыграв Финляндию

Фрагмент матча
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В основное время в составе победителей отличились защитник «Витязя» Якуб Ержабек и нападающий Томаш Филиппи. Победный бросок в серии буллитов на счету Якуба Крейчика.
За финнов шайбы забросили Юхо Ламмикко и Сакари Маннинен.
Сборная Чехии с 5 очками вышла в лидеры турнира, Финляндия с 4 баллами занимает 2-е место.
В заключительном матче турнира 10 ноября Финляндия сыграет против сборной Швеции, команда Чехии будет противостоять российской сборной.
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Финляндия — Чехия — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ламмикко — 1 (Покка, Куусела), 22:41 — 1:0. Ержабек — 1 (Р. Зогорна, Г. Зогорна), 37:46 — 1:1. Маннинен — 2 (Покка, Линдбом), 40:42 — 2:1. Филиппи — 1 (Т. Зогорна), 58:51 — 2:2Победный буллит: КрейчикВратари: Олкинуора — Лангхамер (57:49 — 58:51)Броски: 26 (10+11+4+1) — 24 (10+6+8+0)Штраф: 8 — 10