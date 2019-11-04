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    «Ак Барс» всухую победил «Северсталь»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступила казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:2.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    Голы в составе победителей на счету Патриса Кормье и Эмиля Галимова.

    Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов провел 5-й матч на ноль в сезоне.

    Череповецкая команда потерпела восьмое поражение подряд. «Ак Барс» выиграл четвертый матч из последних пяти.

    Казанский клуб набрал 39 очков и сравнялся с ЦСКА в турнирной таблице.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Кормье — 8 (бол., Юдин, Лямкин), 32:09 — 0:1. Э. Галимов — 7 (Кара, Ожиганов), 32:58 — 0:2Вратари: Подъяпольский — БиляловБроски: 21 (8+4+9) — 29 (6+20+3)Штраф: 12 — 36
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