«Ак Барс» всухую победил «Северсталь»

Голы в составе победителей на счету Патриса Кормье и Эмиля Галимова.
Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов провел 5-й матч на ноль в сезоне.
Череповецкая команда потерпела восьмое поражение подряд. «Ак Барс» выиграл четвертый матч из последних пяти.
Казанский клуб набрал 39 очков и сравнялся с ЦСКА в турнирной таблице.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Кормье — 8 (бол., Юдин, Лямкин), 32:09 — 0:1. Э. Галимов — 7 (Кара, Ожиганов), 32:58 — 0:2Вратари: Подъяпольский — БиляловБроски: 21 (8+4+9) — 29 (6+20+3)Штраф: 12 — 36