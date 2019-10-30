«Трактор» обыграл минское «Динамо»

В составе победителей отличились Федор Малыхин, Энвер Лисин, оформивший дубль, и Александр Авцин.
Единственную шайбу динамовцев забросил Шэйн Принс.
«Трактор» набрал 22 очка и занимает десятое место на Востоке. У «Динамо» 17 очков и 11-е место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Малыхин — 2, 10:14 — 1:0. Лисин — 1 (Авцин), 21:28 — 2:0. Лисин — 2 (Калинин, Авцин), 36:02 — 3:0. Принс — 5 (бол., Мартынов), 49:30 — 3:1. Авцин — 2 (Карпухин, Малыхин), 56:51 — 4:1Вратари: Демченко — ЭнротБроски: 23 (10+8+5) — 40 (12+15+13)Штраф: 6 — 2