«Витязь» в Подольске уступил «Куньлуню»

В составе китайского клуба хет-трик оформил Эндрю Миллер. Еще один гол в активе Итана Уэрека.
За «Витязь» отличились Пекка Йормакка и Александр Семин.
«Витязь» потерпел четвертое поражение кряду, а «Ред Стар» одержал третью победу подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Голы: Миллер — 4 (Брюле, Йип), 1:26 — 0:1. Миллер — 5 (бол., Йип, Мерфи), 10:01 — 0:2. Йормакка — 4 (Чернов), 25:17 — 1:2. Семин — 8 (Макеев, Аалтонен), 32:14 — 2:2. Миллер — 6 (Брюле), 39:22 — 2:3. Уэрек — 5 (Палола), 51:07 — 2:4Вратари: Ежов (59:19) — СмитБроски: 25 (9+9+7) — 44 (18+15+11)Штраф: 12 — 10