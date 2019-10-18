«Сибирь» нанесла «Сочи» шестое поражение подряд в КХЛ

нанесла поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла на арене «Большой», завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей.

Дубль в составе победителей оформил Александр Шаров. Еще по шайбе забросили Юкка Пельтола и Юусо Пуустинен.

«Леопарды» ответили голом Шона Коллинза в большинстве.

Для южан это поражение стало шестым подряд в регулярном чемпионате.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) Голы: Шаров — 5 (Миловзоров), 6:57 — 0:1. Пелтола — 1 (Чесалин), 14:35 — 0:2. Пуустинен — 7 (Йокипакка), 24:53 — 0:3. Шаров — 6, 34:15 — 0:4. Коллинс — 4 (бол., Эллис, Росен), 39:25 — 1:4Вратари: Шикин — СятериШтраф: 4 — 6Броски: 21 (7+10+4) — 23 (8+9+6)

«Сибирь» занимает четвертое место в Восточной конференции (24 очка). «Сочи» — 11-й на Западе (15 очков). 0