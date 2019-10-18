ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиТело диктует свои условия. Месси — о будущем, советах Роналду и силе ван Дейка
  • 21:25
    • «Локомотив» одержал победу в Грозном
  • 22:16
    • «Ливерпуль» продлил контракт с защитником
  • 22:03
    • Нападающий «Локомотива» получил серьезную травму
  • 21:53
    • «Сибирь» нанесла «Сочи» шестое поражение подряд в КХЛ
  • 21:06
    • УЕФА будет разводить команды из России и Косово на международных турнирах
    Все новости спорта

    «Сибирь» нанесла «Сочи» шестое поражение подряд в КХЛ

    КХЛ Сочи Сибирь Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» нанесла поражение «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на арене «Большой», завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу гостей.

    Дубль в составе победителей оформил Александр Шаров. Еще по шайбе забросили Юкка Пельтола и Юусо Пуустинен.

    «Леопарды» ответили голом Шона Коллинза в большинстве.

    Для южан это поражение стало шестым подряд в регулярном чемпионате.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
    Голы: Шаров — 5 (Миловзоров), 6:57 — 0:1. Пелтола — 1 (Чесалин), 14:35 — 0:2. Пуустинен — 7 (Йокипакка), 24:53 — 0:3. Шаров — 6, 34:15 — 0:4. Коллинс — 4 (бол., Эллис, Росен), 39:25 — 1:4Вратари: Шикин — СятериШтраф: 4 — 6Броски: 21 (7+10+4) — 23 (8+9+6)

    «Сибирь» занимает четвертое место в Восточной конференции (24 очка). «Сочи» — 11-й на Западе (15 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
  • 1.72
  • Завтра в 14:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли ПСЖ победную серию без Неймара?
  • «Ницца» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Продолжит ли «Гранада» удерживать лидирующие позиции в Примере?
  • «Гранада» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • «Кэпс» и «Рейнджерс» не будут жалеть друг друга
  • «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Гол Гусева помог «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс», Тарасенко забил «Ванкуверу», «Тампа» победила «Бостон»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 октября 11:070
  • 17:55
    • Малкин приступил к тренировкам на льду
  • 17:28
    • Тедеско: Должны адаптироваться под тех футболистов, которые есть в «Спартаке»
  • 16:51
    • «Барселона» и «Реал» выступили с заявлениями по переносу матча
    Лионель Месси Футбол Превзошел все ожидания. 15 лет назад Месси дебютировал в составе «Барселоны»Аргентинский форвард вышел на поле в концовке встречи с «Эспаньолом» Вчера в 16:260
  • Экспресс дня

  • Фавориты не допустят осечек с аутсайдерами
  • 2.54
    •
  • 22:39
    • Шалимов признал сложность взлома обороны «Локомотива»
  • 22:27
    • Семин заявил об отсутствии перелома у Джорджевича
  • 21:37
    • Павлюченкова не пустила Кудерметову в полуфинал «Кубка Кремля»
    Хоккеисты «Вашингтона» Хоккей НХЛ. Передача Овечкина, два очка Радулова, шайбы Кузнецова и МихееваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 октября Вчера в 08:250
  • 18:36
    • «Ахмат» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд
  • 17:45
    • Зидан: Мы с Погба встретились случайно
  • 17:17
    • Ташаев не сыграет против «Спартака» по условиям аренды
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие