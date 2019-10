Малкин приступил к тренировкам на льду

Российский форвардприступил к тренировкам на льду.

Малкин продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в начале октября в матче против «Коламбуса».

Об этом в Twitter сообщил журналист Дэйв Молинари.

Напомним, что Малкин получил повреждение в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, форвард выбыл как минимум на месяц.

Evgeni Malkin on the ice at PPG Paints Arena now. #dkps #penguins pic.twitter.com/OshufKKoCP