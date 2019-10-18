Малкин приступил к тренировкам на льду

Евгений Малкин
globallookpress.com
Малкин продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в начале октября в матче против «Коламбуса».
Об этом в Twitter сообщил журналист Дэйв Молинари.
Напомним, что Малкин получил повреждение в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, форвард выбыл как минимум на месяц.
Evgeni Malkin on the ice at PPG Paints Arena now. #dkps #penguins pic.twitter.com/OshufKKoCP— Dave Molinari (@MolinariPGH) 18 октября 2019 г.