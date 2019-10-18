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    Малкин приступил к тренировкам на льду

    Питтсбург Пингвинз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин приступил к тренировкам на льду.

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    Малкин продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в начале октября в матче против «Коламбуса».

    Об этом в Twitter сообщил журналист Дэйв Молинари.

    Напомним, что Малкин получил повреждение в матче с «Коламбусом» при столкновении с защитником «Блю Джэкетс» Владиславом Гавриковым. По прогнозам специалистов, форвард выбыл как минимум на месяц.

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