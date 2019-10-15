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    «Северсталь» в овертайме вырвала победу у «Куньлуня»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Северсталь
    «Северсталь» нанесла поражение «Куньлуню» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

    Хозяева вышли вперед на 27-й минуте усилиями Итана Верека. Череповецкая команда отыгралась на 55-й минуте, когда точный бросок нанес Андрей Алексеев.

    Победную шайбу в составе гостей на пятой минуте овертайма забросил Владислав Провольнев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Уэрек — 4 (Майоне), 26:09 — 1:0. Алексеев — 3 (Кодола), 54:18 — 1:1. Провольнев — 3 (бол., Вовченко), 64:59 — 1:2Вратари: Смит — ПодъяпольскийШтраф: 10 — 8Броски: 22 (10+7+4+1) — 34 (11+10+10+3)

    «Северсталь» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции (17 очков). «Куньлунь» — девятый на Востоке (16 очков). 0

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