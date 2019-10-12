«Металлург» в гостях обыграл «Северсталь»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Череповце, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей.

В составе победителей отличились Максим Матушкин (4 минута) и 18-летний Павел Дорофеев (38).

Хозяева ответили точным броском Ильи Хохлова (40).

Для «Магнитки» эта встреча стала первой после увольнения вице-президента Геннадия Величкина.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Матушкин — 1 (Локтионов), 3:15 — 0:1. Дорофеев — 3 (Кулемин), 37:33 — 0:2. Хохлов — 2 (Гераськин, Трубачев), 39:40 — 1:2Вратари: Хакимов (58:53) — КошечкинШтраф: 0 — 6Броски: 31 (8+10+13) — 32 (10+19+3)

«Металлург» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции (14 очков). «Северсталь» — девятая на Западе (15 очков). 0