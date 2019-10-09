«Трактор» вырвал победу у «Динамо»

Дублем в составе победителей отличился Ярослав Косов, еще один гол на счету Андрея Попова.
Форвард бело-голубых Вадим Шипачев отметился шайбой, набрав 16-е очко в сезоне.
«Трактор» одержал восьмую победу и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Востока КХЛ.
«Динамо» с девятью поражениями в сезоне занимает пятое место на Западе лиги.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Голы: Попов — 3 (Меньшиков), 31:09 — 1:0. Косов — 2 (Карлин, Тридчиков), 46:42 — 2:0. Шипачев — 6 (бол., Хиетанен, Чайковски), 50:40 — 2:1. Чайковски — 2 (Игумнов), 53:11 — 2:2. Косов — 3, 57:41 — 3:2Вратари: Демченко — Бочаров (58:58)Броски: 34 (11+15+8) — 41 (13+12+16)Штраф: 8 — 8