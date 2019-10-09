ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Включите батареи». Сборная России готовится к выходу на Евро-2020
  • 21:13
    • Шарапова: Я приблизилась к финишу карьеры
  • 20:58
    • Германия и Аргентина назвали стартовые составы
  • 20:11
    • «Салават Юлаев» в Уфе проиграл «Барысу»
  • 15:16
    • Ракитич: Я должен играть, а не просто гулять по пляжу
  • 15:00
    • Дзюба: Мы не Испания, на классе никого не обыграем
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» в Уфе проиграл «Барысу»

    КХЛ Барыс Салават Юлаев
    Уфимский «Салават Юлаев» проиграл казахстанскому «Барысу» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе казахского клуба точными бросками отличились Даррен Диц (12) и Кертис Валк (45).

    За уфимцев заброшенной шайбой отметился Сакари Маннинен (35-я минута).

    «Барыс», одержавший третью победу к ряду, набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Салават Юлаев» с 17 очками, расположился на шестом месте.

    В следующем матче регулярного чемпионата «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Торпедо», а «Барыс» на выезде встретится с «Сибирью».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Дитц — 3 (Михайлис, Тангрэди), 11:42 — 0:1. Маннинен — 1 (Умарк), 34:49 — 1:1. Валк — 2 (бол., Дитц, Михайлис), 44:18 — 1:2Вратари: Метсола (58:41) — ПаскуалеБроски: 38 (8+11+19) — 21 (11+4+6)Штраф: 6 — 4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • СКА — «Автомобилист»
  • 1.63
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустят ли немцы от аргентинцев в Дортмунде?
  • Германия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Филадельфии» важно победить дома
  • «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Девилз». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Австралия продолжит побеждать в отборе ЧМ-2022
  • Австралия — Непал. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Ливерпуль» ушел в отрыв. Как клубам из топ-шестерки АПЛ сократить отставание?Что нужно исправить «Ман Сити», «Арсеналу», «Челси», «Тоттенхэму» и «МЮ»? 18:560
  • 17:05
    • «Бавария» возобновила переговоры по трансферу Сане
  • 16:51
    • «Куньлунь» выиграл у «Нефтехимика»
  • 16:38
    • Черчесов: Соболев? Два дня мало, чтобы делать выводы
    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон» Хоккей НХЛ. Три очка Ковальчука, гол и передача Радулова, шайбы Дадонова и Кузнецова 07:570
  • Экспресс дня

  • Порадуют ли Германия и Аргентина публику в Дортмунде голами?
  • 4.18
    •
  • 20:46
    • Павлюченкова обыграла Хаас на старте турнира в Линце
  • 20:27
    • «Трактор» вырвал победу у «Динамо»
  • 16:21
    • Карасев назначен на матч сборной Италии в отборе на Евро-2020
    «Лос-Анджелес» одержал 21 победу Футбол Рейтинг клубов MLS по итогам регулярки. Кто удивил и разочаровалПредварительные итоги выступлений команд перед стартом плей-офф Вчера в 15:110
  • 11:24
    • Российские волейболисты проиграли Польше на Кубке мира
  • 10:22
    • На матч Россия — Шотландия в «Лужниках» продано около 60 тысяч билетов
  • 14:46
    • Месси: У меня никогда не было проблем с Гризманном
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие