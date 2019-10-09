«Салават Юлаев» в Уфе проиграл «Барысу»

«Салават Юлаев»
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В составе казахского клуба точными бросками отличились Даррен Диц (12) и Кертис Валк (45).
За уфимцев заброшенной шайбой отметился Сакари Маннинен (35-я минута).
«Барыс», одержавший третью победу к ряду, набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
«Салават Юлаев» с 17 очками, расположился на шестом месте.
В следующем матче регулярного чемпионата «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Торпедо», а «Барыс» на выезде встретится с «Сибирью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Дитц — 3 (Михайлис, Тангрэди), 11:42 — 0:1. Маннинен — 1 (Умарк), 34:49 — 1:1. Валк — 2 (бол., Дитц, Михайлис), 44:18 — 1:2Вратари: Метсола (58:41) — ПаскуалеБроски: 38 (8+11+19) — 21 (11+4+6)Штраф: 6 — 4