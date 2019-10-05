СКА потерпел поражение от «Трактора»

Фрагмент матча
СКА
В составе победителей по шайбе забросили Томаш Гика и Эндрю Кейлоф. За хозяев площадки отличился ё.
Челябинский клуб одержал вторую победу за последние 7 матчей. СКА потерпел второе поражения кряду.
7 октября питерский клуб примет в родных стенах московский «Спартак», а «Трактор» в тот же день встретится в гостях с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Карпов — 2 (Галенюк, Ткачев), 7:31 — 1:0. Гика — 2 (Седлак), 8:21 — 1:1. Кейлоф — 4 (Кручинин, Терещенко), 11:20 — 1:2Вратари: Мельничук (59:15) — ДемченкоБроски: 22 (6+10+6) — 20 (8+5+7)Штраф: 6 — 2