СКА потерпел поражение от «Трактора»

Челябинскийодержал домашнюю победу над питерским(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Томаш Гика и Эндрю Кейлоф. За хозяев площадки отличился ё.

Челябинский клуб одержал вторую победу за последние 7 матчей. СКА потерпел второе поражения кряду.

7 октября питерский клуб примет в родных стенах московский «Спартак», а «Трактор» в тот же день встретится в гостях с «Автомобилистом».