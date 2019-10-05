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    ЦСКА на своем льду разгромил рижское «Динамо»

    КХЛ ЦСКА Динамо Рига
    Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл рижское «Динамо» со счетом 6:1.

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Линден Вей (5-я и 25-я минуты), Никита Нестеров (32), Кирилл Капризов (35), Иван Телегин (38) и Алексей Марченко (48).

    За рижскую команду отличился Гинтс Мейя (18).

    ЦСКА набрал 21 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с шестью очками расположилось на 12-м месте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Рига) — 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)
    Голы: Вей — 5 (Секач), 4:19 — 1:0. Мейя — 1 (Мамчицс, Маренис), 17:09 — 1:1. Вей — 6 (Киселевич, Мамин), 24:37 — 2:1. Нестеров — 2 (бол., Григоренко), 31:20 — 3:1. Капризов — 10, 34:32 — 4:1. Телегин — 2 (Романов, Капризов), 37:41 — 5:1. Марченко — 3 (мен., п.в., Юханссон), 47:41 — 6:1Нереализованный буллит: Мамин (ЦСКА), 35:37 (Вратарь)Вратари: Юханссон — Макаров (47:16 — 47:41)Броски: 41 (15+20+6) — 15 (6+3+6)Штраф: 10 — 12
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