«Северсталь» обыграла московское «Динамо»

Поднимется ли «Чарльтон» на второе место Чемпионшипа? «Чарльтон Атлетик» — «Суонси». Прогноз и ставки 5.50

Удастся ли «Бенфике» увезти победу из Санкт-Петербурга? «Зенит» — «Бенфика». Прогноз и ставки 2.20