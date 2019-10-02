«Северсталь» обыграла московское «Динамо»

«Северсталь»
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Счет открыли гости — в начале второго периода отличился Никита Хлестов. На 52-й минуте ворота череповчан распечатал Игорь Полыгалов.
Овертайм завершился без заброшенных шайб, а в серии буллитов решающий бросок нанес Юрий Трубачев.
«Северсталь» одержала четвертую победу кряду. Череповчане поднялись на девятое место на Западе КХЛ. Московское «Динамо» занимает шестое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хлыстов — 1, 20:45 — 0:1. Полыгалов — 2 (Лямин, Зайцев), 51:10 — 1:1Победный буллит: ТрубачевВратари: Бочаров — ПодъяпольскийБроски: 46 (16+12+18+0) — 24 (4+6+12+2)Штраф: 6 — 10