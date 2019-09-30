СКА уверенно справился с рижским «Динамо»

В рамках регулярного чемпионата КХЛв Риге одержал победу над— 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили Артем Зуб (11 минута), Ярослав Дыбленко (41-я) и Евгений Кетов (59-я).

Голкипер армейцев Алексей Мельничук отразил 23 броска и в третий раз в сезоне сохранил ворота в неприкосновенности.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: Зуб — 2 (Кагарлицкий), 10:37 — 0:1. Дыбленко — 1 (Плотников, Лехтеря), 40:39 — 0:2. Кетов — 4 (Зуб, Земченок), 58:30 — 0:3Вратари: Макаров — МельничукШтраф: 6 — 6Броски: 23 (3+12+8) — 30 (8+12+10)

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место (19 очков), а рижское «Динамо» — 12-е (6 очков). 0