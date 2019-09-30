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    Московское «Динамо» в овертайме уступило «Йокериту»

    КХЛ Динамо Йокерит
    Московское «Динамо» потерпело поражение от «Йокерита» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).

    В составе победителей шайбы забросили Брайан О'Нилл (20 минута) и Хенрик Хаапала (62).

    У хозяев отличился Андре Петерссон (55).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: О`Нилл — 2 (Лехтонен), 19:29 — 0:1. Петерссон — 6, 54:04 — 1:1. Хаапала — 2 (О`Нилл), 61:50 — 1:2Вратари: Бочаров — КалниньшШтраф: 12 — 12Броски: 37 (16+8+12+1) — 28 (3+12+9+4)

    В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает пятое место (14 очков), а «Йокерит» — седьмое (11 очков). 0

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