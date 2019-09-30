Московское «Динамо» в овертайме уступило «Йокериту»

Сумеет ли «Торпедо» хорошо выступить в Уфе? «Салават Юлаев» — «Торпедо». Прогноз и ставки 1.55

На «Уралец-Арене» будет много заброшенных шайб «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз и ставки 1.65