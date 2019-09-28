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    Минское «Динамо» проиграло по буллитам «Нефтехимику»

    КХЛ Нефтехимик Динамо Минск
    Нижнекамский «Нефтехимик» переиграл в серии буллитов минское «Динамо» (5:4 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Минское «Динамо»
    Минское «Динамо»

    В составе хозяев отличились нападающие Павел Порядин, Мэтт Уайт и Александр Авцин, защитник Дамир Шарипзянов. Победный буллит реализовал форвард Зак Митчелл.

    Для нижнекамцев победа над белорусским клубом стала уже второй в текущем чемпионате — в стартовой игре сезона «Нефтехимик» добился гостевой победы над минчанами со счетом 4:2.

    После победы в активе «Нефтехимика» стало 12 очков, команда находится на 7-й позиции в таблице Восточной конференции.

    Минское «Динамо» терпит третье поражение подряд и с 11 очками располагается на 7-м месте в таблице Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 5:4 Б (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Шор — 2 (Пулккинен, Принс), 5:11 — 0:1. Шарипзянов — 1 (бол., Захарчук, Черников), 15:27 — 1:1. Порядин — 7 (бол., Уайт, Рясенский), 16:57 — 2:1. Граньяни — 4 (Принс), 21:26 — 2:2. Уайт — 2, 26:17 — 3:2. Мартынов — 1 (Демков, Степанов), 28:38 — 3:3. Авцин — 1, 34:15 — 4:3. А. Костицын — 5 (бол., Шор, Принс), 59:45 — 4:4Победный буллит: МитчеллВратари: Шарыченков — Энрот (58:24 — 59:45)Броски: 38 (12+12+8+6) — 40 (10+15+12+3)Штраф: 8 — 6
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