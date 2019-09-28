Минское «Динамо» проиграло по буллитам «Нефтехимику»

Нижнекамскийпереиграл в серии буллитов минское(5:4 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились нападающие Павел Порядин, Мэтт Уайт и Александр Авцин, защитник Дамир Шарипзянов. Победный буллит реализовал форвард Зак Митчелл.

Для нижнекамцев победа над белорусским клубом стала уже второй в текущем чемпионате — в стартовой игре сезона «Нефтехимик» добился гостевой победы над минчанами со счетом 4:2.

После победы в активе «Нефтехимика» стало 12 очков, команда находится на 7-й позиции в таблице Восточной конференции.

Минское «Динамо» терпит третье поражение подряд и с 11 очками располагается на 7-м месте в таблице Западной конференции.