«Ак Барс» в Казани разгромил «Куньлунь»

Казанскийодержал разгромную победу над(5:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

На счету 38-летнего форварда Даниса Зарипова гол и результативная передача. Еще по шайбе забросили Вячеслав Основин, Андрей Педан, Мэттью Фрэттин и Артём Валеев.

Сухарь оформил голкипер казанского клуба Тимур Билялов.

Казанский клуб занимает третье место в Восточной конференции, китайский клуб идет десятым.