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    «Ак Барс» в Казани разгромил «Куньлунь»

    КХЛ Ак Барс Куньлунь Ред Стар
    Казанский «Ак Барс» одержал разгромную победу над «Куньлунем» (5:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    На счету 38-летнего форварда Даниса Зарипова гол и результативная передача. Еще по шайбе забросили Вячеслав Основин, Андрей Педан, Мэттью Фрэттин и Артём Валеев.

    Сухарь оформил голкипер казанского клуба Тимур Билялов.

    Казанский клуб занимает третье место в Восточной конференции, китайский клуб идет десятым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
    Голы: Основин — 3 (Фрэттин, Э. Галимов), 18:44 — 1:0. Педан — 2 (Кормье, Фрэттин), 25:39 — 2:0. Фрэттин — 2 (бол., Яруллин, Зарипов), 46:48 — 3:0. Зарипов — 3 (Ар. Галимов), 55:54 — 4:0. Валеев — 1 (Воронков, Зарипов), 59:53 — 5:0Нереализованный буллит: Вонг (Куньлунь), 32:17 (Мимо)Броски: 35 (11+9+15) — 18 (8+4+6)Вратари: Билялов — СмитШтраф: 4 — 8
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