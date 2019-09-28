«Ак Барс» в Казани разгромил «Куньлунь»

На счету 38-летнего форварда Даниса Зарипова гол и результативная передача. Еще по шайбе забросили Вячеслав Основин, Андрей Педан, Мэттью Фрэттин и Артём Валеев.
Сухарь оформил голкипер казанского клуба Тимур Билялов.
Казанский клуб занимает третье место в Восточной конференции, китайский клуб идет десятым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Основин — 3 (Фрэттин, Э. Галимов), 18:44 — 1:0. Педан — 2 (Кормье, Фрэттин), 25:39 — 2:0. Фрэттин — 2 (бол., Яруллин, Зарипов), 46:48 — 3:0. Зарипов — 3 (Ар. Галимов), 55:54 — 4:0. Валеев — 1 (Воронков, Зарипов), 59:53 — 5:0Нереализованный буллит: Вонг (Куньлунь), 32:17 (Мимо)Броски: 35 (11+9+15) — 18 (8+4+6)Вратари: Билялов — СмитШтраф: 4 — 8