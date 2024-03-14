В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы 14 марта пройдет матч «Брайтон» — «Рома». Начало — 23:00 (мск). «Брайтон» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» в нынешнем сезоне являются середняками английского чемпионата. На данный момент команда Роберто Де Дзерби находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Брайтон» забил уже 50 мячей в ворота соперников. А вот пропустили «чайки» 44 мяча в 28 поединках.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Брайтон» минимально переиграл «Ноттингем Форест».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» выиграл лишь раз. В этих поединках игроки команды забили всего 2 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Провалилась команда и в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Подопечные Де Дзерби по всем статьям уступили «Роме» (0:4).

Не сыграют: Джеймс Милнер, Соломон Марч, Каору Митома, Джек Хиншелвуд, Жоао Педро — травмированы.

Все прогнозы на Лигу Европы

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь уверенно. Да и травмы лидеров явно скажутся на игре «чаек».

Поражение в первом поединке почти вычеркивает шансы англичан на проход в следующий раунд. Так что есть мотивация лишь хлопнуть дверью.

И уж совсем очевидно, что хозяева будут активно атаковать. «Брайтон» явно хочет дать бой сильным «волкам».

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» в нынешнем сезоне являются борцами за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 5 строчке таблицы.

Причем «Рома» уж слишком часто терпит поражения: 8 коллизий в 28 поединках. Серии А Да и пропускает команда многовато: 35 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела победить. «Рома» расписала мировую с «Фиорентиной» (2:2).

Причем до того римляне имели трехматчевую победную серию. А вот не проигрывают «волки» уже месяц.

Из пяти своих последних матчей «волки» выиграли трижды. Причем 2 из этих викторий вышли крупными.

Не сыграют: Тэмми Абрахам — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Рома» выглядит достаточно выгодно. Да и в Лиге Европы перед командой стоит максимальная задача.

Состав у римлян по именам весьма крепкий. Плюс лазарет команды практически пустеет. Абрахам там находится давно.

С мотивацией на ответную встречу проблем явно не возникнет. Римляне способны снова одолеть нестабильного соперника.

Нет сомнений, что гости не будут действовать строго на удержание. Даниэле Де Росси может предоставить отдых некоторым ведущим игрокам.

Статистика для ставок

«Рома» не проигрывает уже в 7 матчах подряд

«Брайтон» до последней виктории не выигрывал в 4 матчах кряду

в первом поединке победила «Рома» (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 4.08, а победа оппонента — в скромные 4.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.71 и 2.33.

Прогноз: «Рома» выглядит мощнее соперника, и явно не уступит англичанам.

Фактор своего поля вряд ли поможет «чайкам» в этой встрече, ведь римляне выглядят монолитнее.

Ставка: «Рома» не проиграет за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.25