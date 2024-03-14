Казахстан
Турнирное положение: Казахи в последней квалификации на Евро выступили неплохо. В своем квартете они заняли 4 место.
При этом Казахстан в 10 матчах выиграл 6 раз при 4 поражениях. Ну и забила команда 16 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Казахстан уступил словенцам (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах Казахстан выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Более того, команде удалось переиграть сильную сборную Финляндии (2:1). А вот датчанам казахи уступили (1:3).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма симпатично. Да и атака казахов действует вполне прилично.
С туркменами команда пересекалась лишь однажды. 17 лет назад Казахстан одолел соперника со счетом 2:0.
И уж совсем очевидно, что Казахстан будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно сильнее оппонента.
Туркменистан
Турнирное положение: Туркмены нынче сражаются за выход на чемпионат мира. Правда, в этой борьбе пока не преуспевают.
В двух матчах отбора Туркменистан набрал один пункт. Да и пропустила в свои ворота команда уже 5 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре отборочного цикла команда добыла один балл. Туркменистан расписал мировую с Гонконгом (2:2).
До того команда уступила сильной сборной Узбекистана (1:3). Да и вообще, туркмены не побеждают уже полтора года.
Наверняка в этом поединке Туркменистан будет действовать в расчете на контратаки. Да и класс команды скромен.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Туркменистан едва ли сможет дать бой казахам. Да и проблемы в обороне огромные.
В матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает сложности. Да и вообще, голы даются туркменам натужно.
Между тем, Туркменистан способен прибавить в плане реализации. Да и подбор игроков у команды весьма посредственный.
И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Туркмены будут обороняться, но и о контратаках не забудут!
Статистика для ставок
- Туркменистан не побеждает уже полтора года
- Казахстан занял 4 место в своей группе квалификации на чемпионат Европы
- Единственная очная встреча принесла победу Казахстану (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Казахстан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 6.08.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.83 и 2.00.
- 2.05Атлетико — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Зенит — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.10Боруссия Дортмунд — ПСВ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Казахи явно сильнее соперника, и уж точно быстро добьются своего.
Казахстан выглядит мощнее, и явно проведет старт поединка в агрессивных атаках.
Ставка: Победа Казахстана в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке команды на двоих настреляют менее 2 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00