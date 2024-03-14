В рамках международного товарищеского поединка 14 марта пройдет матч Казахстан — Туркменистан. Начало — 16:00 (мск). Казахстан — Туркменистан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Казахстан

Турнирное положение: Казахи в последней квалификации на Евро выступили неплохо. В своем квартете они заняли 4 место.

При этом Казахстан в 10 матчах выиграл 6 раз при 4 поражениях. Ну и забила команда 16 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Казахстан уступил словенцам (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Казахстан выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Более того, команде удалось переиграть сильную сборную Финляндии (2:1). А вот датчанам казахи уступили (1:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма симпатично. Да и атака казахов действует вполне прилично.

С туркменами команда пересекалась лишь однажды. 17 лет назад Казахстан одолел соперника со счетом 2:0.

И уж совсем очевидно, что Казахстан будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно сильнее оппонента.

Туркменистан

Турнирное положение: Туркмены нынче сражаются за выход на чемпионат мира. Правда, в этой борьбе пока не преуспевают.

В двух матчах отбора Туркменистан набрал один пункт. Да и пропустила в свои ворота команда уже 5 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре отборочного цикла команда добыла один балл. Туркменистан расписал мировую с Гонконгом (2:2).

До того команда уступила сильной сборной Узбекистана (1:3). Да и вообще, туркмены не побеждают уже полтора года.

Наверняка в этом поединке Туркменистан будет действовать в расчете на контратаки. Да и класс команды скромен.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Туркменистан едва ли сможет дать бой казахам. Да и проблемы в обороне огромные.

В матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает сложности. Да и вообще, голы даются туркменам натужно.

Между тем, Туркменистан способен прибавить в плане реализации. Да и подбор игроков у команды весьма посредственный.

И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Туркмены будут обороняться, но и о контратаках не забудут!

Статистика для ставок

Туркменистан не побеждает уже полтора года

Казахстан занял 4 место в своей группе квалификации на чемпионат Европы

Единственная очная встреча принесла победу Казахстану (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Казахстан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 6.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.83 и 2.00.

Прогноз: Казахи явно сильнее соперника, и уж точно быстро добьются своего.

Казахстан выглядит мощнее, и явно проведет старт поединка в агрессивных атаках.

Ставка: Победа Казахстана в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке команды на двоих настреляют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00