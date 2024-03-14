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    Казахстан быстро расправится с туркменами

    Казахстан — Туркменистан. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 14 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Казахстан — Туркменистан
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    Казахстан
    В рамках международного товарищеского поединка 14 марта пройдет матч Казахстан — Туркменистан. Начало — 16:00 (мск). Казахстан — Туркменистан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Казахстан

    Турнирное положение: Казахи в последней квалификации на Евро выступили неплохо. В своем квартете они заняли 4 место.

    При этом Казахстан в 10 матчах выиграл 6 раз при 4 поражениях. Ну и забила команда 16 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Казахстан уступил словенцам (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Казахстан выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Более того, команде удалось переиграть сильную сборную Финляндии (2:1). А вот датчанам казахи уступили (1:3).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма симпатично. Да и атака казахов действует вполне прилично.

    С туркменами команда пересекалась лишь однажды. 17 лет назад Казахстан одолел соперника со счетом 2:0.

    И уж совсем очевидно, что Казахстан будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно сильнее оппонента.

    Туркменистан

    Турнирное положение: Туркмены нынче сражаются за выход на чемпионат мира. Правда, в этой борьбе пока не преуспевают.

    В двух матчах отбора Туркменистан набрал один пункт. Да и пропустила в свои ворота команда уже 5 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре отборочного цикла команда добыла один балл. Туркменистан расписал мировую с Гонконгом (2:2).

    До того команда уступила сильной сборной Узбекистана (1:3). Да и вообще, туркмены не побеждают уже полтора года.

    Наверняка в этом поединке Туркменистан будет действовать в расчете на контратаки. Да и класс команды скромен.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Туркменистан едва ли сможет дать бой казахам. Да и проблемы в обороне огромные.

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    В матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает сложности. Да и вообще, голы даются туркменам натужно.

    Между тем, Туркменистан способен прибавить в плане реализации. Да и подбор игроков у команды весьма посредственный.

    И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Туркмены будут обороняться, но и о контратаках не забудут!

    Статистика для ставок

    • Туркменистан не побеждает уже полтора года

    • Казахстан занял 4 место в своей группе квалификации на чемпионат Европы

    • Единственная очная встреча принесла победу Казахстану (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Казахстан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 6.08.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.83 и 2.00.

    Прогноз: Казахи явно сильнее соперника, и уж точно быстро добьются своего.

    Казахстан выглядит мощнее, и явно проведет старт поединка в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа Казахстана в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке команды на двоих настреляют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

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    Ставка и прогноз на матч Казахстан — Туркменистан с коэффициентом 2.10. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на футбол. Казахстан быстро расправится с туркменами
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