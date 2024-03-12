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    ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России Пути РПЛ

    ЦСКА — «Ростов»: счет матча 2:0, обзор голов

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    ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Первый гол армейцы забили на 63-й минуте. Защитник ЦСКА Илья Агапов вывел свою команду вперед — 1:0.

    Уже на 84-й минуте нападающий хозяев Тамерлан Мусаев поставил точку в этом матче, забив 2-й гол ЦСКА.

    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
    ЦСКА — Ростов 2:0
    Голы: 1:0 Agapov I. (63'), 2:0 Тамерлан Мусаев (84') ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Саша Зделар, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Diveev I., Agapov I., Khellven, Oblyakov I., Davila V. Ростов: Никита Медведев, Илья Вахания, Максим Осипенко, Евгений Чернов, Хорен Робертович Байрамян, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Егор Голенков, Мохаммад Мохеби, Sako O., Ronaldo Предупреждение: Khellven (79')

    По сумме 2-х встреч (1:1 и 2:0) армейцы прошли в полуфинал Кубка России Пути РПЛ. «Ростов» завершил свое участие на турнире.

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