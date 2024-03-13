«Арсенал» — «Порту»: счет матча 1:0 (4:2 по пен.), обзор голов

вырвал победу у(1:0, 4:2 по пен.) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В основное время матча команды сумели забить лишь 1 гол. На 41-й минуте встречи нападающий «Арсенала» Леандро Троссард получил отличную передачу от партнера по команде и вогнал мяч в сетку.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Арсенал». Победный одиннадцатиметровый удар реализовал Деклан Райс, а голкипер «канониров» Давид Райя отразил 2 удара с точки.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Арсенал Лондон — Порту 1:0 Голы: 1:0 Леандро Троссард (41'), 1:1 Мартин Эдегор (пенальти) (116'), 1:1 Пепе (пенальти) (116'), 2:1 Кай Хаверц (пенальти) (116'), 3:2 Букайо Сака (пенальти) (116'), 3:2 Марко Груич (пенальти) (116'), 4:2 Деклан Райс (пенальти) (116') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Якуб Кивёр (Александр Зинченко, 106'), Габриэл, Мартин Эдегор, Деклан Райс, Жоржиньо (Габриэл Жезус, 83'), Букайо Сака, Кай Хаверц, Леандро Троссард (Эдвард Нкетиа, 106') Порту: Диогу Кошта, Пепе, Венделл, Отавио, Пепе, Алан Варела (Марко Груич, 90'), Жоау Мариу (Хорхе Санчес, 85'), Эванилсон (Мехди Тареми, 88'), Шику Консейсау (Гонсалу Боржеш, 101'), Николас Гонсалес (Стефен Эустакиу, 101'), Galeno Предупреждения: Вильям Салиба (39'), Mikel Arteta (68'), Пепе (73'), Sergio Conceicao (78'), Кай Хаверц (116')

По сумме 2-х встреч (0:1, 1:0, 4:2 по пен.) «Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Порту» завершил свое участие на турнире.