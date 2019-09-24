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    Никитин: В конце матча со СКА глупостей наделали

    ЦСКА СКА КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2 Б).

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин

    «Похожие игры, тяжелые. В конце глупостей наделали, но ребята — молодчики, сражались, терпели. Две хорошие команды играли, победой довольны.

    Какой из двух матчей со СКА понравился больше? Честно говоря, не готов ответить. И в первом, и во втором были хорошие моменты. Здесь характер, оба матча достойны.

    В первом реализовали больше моментов, в этом больше нейтрализовали — тоже плюс. Везде нужно позитив находить. Было больше шансов в атаке у ребят.

    Может, просто уже вторую игру на этой площадке проводим, более адаптированы к ней. Но какая разница, победа есть победа», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

    Следующий матч ЦСКА проведет в гостях против «Йокерита». Игра состоится 25 сентября. 0

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