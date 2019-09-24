Никитин: В конце матча со СКА глупостей наделали

Главный тренер ЦСКАподвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2 Б).

«Похожие игры, тяжелые. В конце глупостей наделали, но ребята — молодчики, сражались, терпели. Две хорошие команды играли, победой довольны.

Какой из двух матчей со СКА понравился больше? Честно говоря, не готов ответить. И в первом, и во втором были хорошие моменты. Здесь характер, оба матча достойны.

В первом реализовали больше моментов, в этом больше нейтрализовали — тоже плюс. Везде нужно позитив находить. Было больше шансов в атаке у ребят.

Может, просто уже вторую игру на этой площадке проводим, более адаптированы к ней. Но какая разница, победа есть победа», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

Следующий матч ЦСКА проведет в гостях против «Йокерита». Игра состоится 25 сентября. 0