«Северсталь» обыграла рижское «Динамо»

Дубль в этой встрече оформил форвард череповчан Ансель Галимов. По разу отличились — защитник Илья Хохлов, нападающие Адам Лишка, Егор Морозов и Игорь Гераськин.
Единственную шайбу у проигравших провел Лаурис Дарзиньш.
«Северсталь» с 7 очками занимает 10-е место в Западной конференции. Рижское «Динамо» — 12-я строчка и 6 баллов.
«Северсталь» одержала вторую победу в сезоне, «Динамо» потерпело шестое поражение.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Голы: Хохлов — 1 (бол., Якимов, Марковин), 9:55 — 1:0. Лишка — 3 (бол., Кодола, Хохлов), 20:44 — 2:0. Морозов — 2 (Рогов, Марковин), 31:04 — 3:0. Гераськин — 2 (бол., Трубачев, Вовченко), 51:25 — 4:0. Галимов — 1 (бол., Алексеев, Николишин), 54:23 — 5:0. Дарзиньш — 1 (К. Берглунд, Редлихс), 56:20 — 5:1. Галимов — 2 (Алексеев), 56:32 — 6:1Вратари: Подъяпольский — ГудлевскисБроски: 31 (11+11+9) — 18 (5+7+6)Штраф: 6 — 20