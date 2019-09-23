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    «Северсталь» обыграла рижское «Динамо»

    КХЛ Северсталь Динамо Рига
    Череповецкая «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла рижское «Динамо» — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).

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    Дубль в этой встрече оформил форвард череповчан Ансель Галимов. По разу отличились — защитник Илья Хохлов, нападающие Адам Лишка, Егор Морозов и Игорь Гераськин.

    Единственную шайбу у проигравших провел Лаурис Дарзиньш.

    «Северсталь» с 7 очками занимает 10-е место в Западной конференции. Рижское «Динамо» — 12-я строчка и 6 баллов.

    «Северсталь» одержала вторую победу в сезоне, «Динамо» потерпело шестое поражение.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
    Голы: Хохлов — 1 (бол., Якимов, Марковин), 9:55 — 1:0. Лишка — 3 (бол., Кодола, Хохлов), 20:44 — 2:0. Морозов — 2 (Рогов, Марковин), 31:04 — 3:0. Гераськин — 2 (бол., Трубачев, Вовченко), 51:25 — 4:0. Галимов — 1 (бол., Алексеев, Николишин), 54:23 — 5:0. Дарзиньш — 1 (К. Берглунд, Редлихс), 56:20 — 5:1. Галимов — 2 (Алексеев), 56:32 — 6:1Вратари: Подъяпольский — ГудлевскисБроски: 31 (11+11+9) — 18 (5+7+6)Штраф: 6 — 20
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