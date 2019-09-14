«Северсталь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо»

Хоккеисты «Северстали»
ХК «Северсталь»
В составе команды из Череповца дубль оформил Даниил Вовченко, у гостей по шайбе забросили Илья Кругов и Вадим Шипачев. Шипачев при этом набрал свое 600-е очко в КХЛ.
В серии буллитов игроки «Северстали» забили дважды — Егор Морозов и Юрий Трубачев. У динамовцев цели достиг лишь один бросок — забросил Микс Индрашис.
В Западной конференции «Динамо» (7 очков) занимает второе место, «Северсталь» (5) идет девятой.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Вовченко — 2 (Трубачев, Гераськин), 6:15 — 1:0. Вовченко — 3 (Хабаров, Гераськин), 17:04 — 2:0. Круглов — 1, 28:11 — 2:1. Шипачев — 4 (бол., Хиетанен, Чайковски), 32:28 — 2:2Победный буллит: ТрубачевВратари: Подъяпольский — БочаровШтраф: 6-12Броски: 21 (6+4+10+1) — 22 (10+7+4+1)