«Северсталь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо»

Череповецкаяна домашней площадке переиграла московскоев матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0).

В составе команды из Череповца дубль оформил Даниил Вовченко, у гостей по шайбе забросили Илья Кругов и Вадим Шипачев. Шипачев при этом набрал свое 600-е очко в КХЛ.

В серии буллитов игроки «Северстали» забили дважды — Егор Морозов и Юрий Трубачев. У динамовцев цели достиг лишь один бросок — забросил Микс Индрашис.

В Западной конференции «Динамо» (7 очков) занимает второе место, «Северсталь» (5) идет девятой.