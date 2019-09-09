ЦСКА в гостях обыграл «Северсталь»

Череповецкаяв домашнем матче регулярного сезоне КХЛ уступила московскому— 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

Два очка (1+1) в этой встрече набрал форвард Кирилл Капризов, открывший счет. Теперь на его счету шайба и четыре передачи в четырех матчах на старте сезона.

Также по голу на свой счет записали Михаил Григоренко, Константин Окулов и Никита Нестеров.

У армейцев шесть очков из восьми возможных, у «Северстали» — три очка.