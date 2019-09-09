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    ЦСКА в гостях обыграл «Северсталь»

    КХЛ ЦСКА Северсталь
    Череповецкая «Северсталь» в домашнем матче регулярного сезоне КХЛ уступила московскому ЦСКА — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2).

    ЦСКА
    ЦСКА

    Два очка (1+1) в этой встрече набрал форвард Кирилл Капризов, открывший счет. Теперь на его счету шайба и четыре передачи в четырех матчах на старте сезона.

    Также по голу на свой счет записали Михаил Григоренко, Константин Окулов и Никита Нестеров.

    У армейцев шесть очков из восьми возможных, у «Северстали» — три очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Капризов — 1 (Робинсон, Вей), 18:46 — 0:1. Григоренко — 1 (Капризов, Марченко), 31:01 — 0:2. Окулов — 1 (Шалунов, Слепышев), 45:36 — 0:3. Нестеров — 1 (п.в.), 58:44 — 0:4Вратари: Подъяпольский (57:14 — 58:44) — ЮханссонБроски: 19 (2+9+8) — 38 (14+12+12)Штраф: 37 — 49
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