ФХР объявила об отставке Воробьева из сборной России

(ФХР) на своем официальном сайте объявила об отставке с поста главного тренера сборной России

Новым тренером будет Алексей Кудашов, который входил в тренерский штаб Воробьева на чемпионате мира-2019.

Тренерскую карьеру Алексей начал в 2012 году — он входил в тренерский штаб «Атланта», после чего в сентябре 2013 года был назначен и.о. главного тренера, а затем и утвержден в этой должности.

В мае 2015 года он возглавил «Локомотив», с которым в сезоне-20117 дошел до финала Западной конференции КХЛ. С апреля 2018 года входил в тренерский штаб сборной. 0