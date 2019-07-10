ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани АлвесГерои Кубка Америки. Кому удалось себя продать?
  • 20:38
    • «Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга»
  • 20:32
    • «Динамо» усилилось экс-хавбеком «Краснодара
  • 19:35
    • Мюррей и Серена Уильямс проиграли в третьем круге Уимблдона в миксте
  • 18:03
    • Тарасов был в шоке от отказа «Локомотива» оплачивать операцию
  • 17:40
    • Сын Гинера перестал быть конечным бенефициаром ЦСКА
    Все новости спорта

    ФХР объявила об отставке Воробьева из сборной России

    Сборная России
    Федерация Хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила об отставке с поста главного тренера сборной России Ильи Воробьева.

    Алексей Кудашов и Илья Воробьев
    Алексей Кудашов и Илья Воробьев

    Новым тренером будет Алексей Кудашов, который входил в тренерский штаб Воробьева на чемпионате мира-2019.

  • Случайная фигура или серый кардинал? У сборной России новый тренер
  • Реакция спортивных СМИ на рокировку в тренерском штабе сборной России
  • Сегодня

    • Тренерскую карьеру Алексей начал в 2012 году — он входил в тренерский штаб «Атланта», после чего в сентябре 2013 года был назначен и.о. главного тренера, а затем и утвержден в этой должности.

    В мае 2015 года он возглавил «Локомотив», с которым в сезоне-20117 дошел до финала Западной конференции КХЛ. С апреля 2018 года входил в тренерский штаб сборной. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Итоги сезона в НХЛ. Золушка в стиле «Блюз», потухающие «Молнии» и взлет Свечникова
  • 14/06/2019 в 15:36
    •
  • Прогноз
  • Нигерия — ЮАР
  • 1.65
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ференцварош» и «Лудогорец» много не забьют
  • «Ференцварош» — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Решит ли «Слован» итог противостояния еще в первом матче?
  • «Слован» Братислава — «Сутьеска». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Как «Рига» съездит в Ирландию?
  • «Дандолк» — «Рига». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Джокович разгромил Гоффена, Федерер играет с НисикориОбзор четвертьфинальных матчей на травяном турнире «Большого шлема» 18:230
  • 15:42
    • Анчелотти хочет видеть Хамеса Родригеса в «Наполи»
  • 14:43
    • В «Фенербахче» опровергли слухи касательно трансфера Озила
  • 14:16
    • Паспорт болельщика РПЛ будет внедрен не ранее 2020 года
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Поворотный момент. Этим летом Сульшеру не позавидуешьВозможный уход Погба — не самая большая проблема норвежского тренера 13:200
  • Экспресс дня

  • Смогут ли бенинцы остановить Садио Мане?
  • 3.48
    •
  • 21:00
    • Федерер обыграл Нисикори и вышел в полуфинал Уимблдона
  • 20:17
    • Мещеряков: Контракт Гилерме? Нам нет разницы — 1+1 или просто 2 года
  • 19:59
    • ФХР объявила об отставке Воробьева из сборной России
    Система ВАР Футбол Английский взгляд. Как ВАР будет использоваться в АПЛИзучаем, как Английская Премьер-лига изменит под себя систему видеоповторов Вчера в 20:010
  • 13:34
    • Гончаренко хочет пригласить Джанаева в ЦСКА
  • 13:20
    • Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за ситуации с Гризманном
  • 13:09
    • Тарасов заявил о поступивших угрозах судом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие