КХЛ опубликовала расписание первых двух дней сезона 2019/20

Континентальная хоккейная лига на своем сайте опубликовала расписание матчей первых двух дней регулярного чемпионата сезона 2019/20.

Регулярный чемпионат КХЛ 2019/2020 стартует 1 сентября традиционным матчем за Кубок Открытия. На ЦСКА Арене сыграют ЦСКА и «Авангард».

Так как впервые в истории в прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина и Кубка Континента стала одна команда — ЦСКА, за первый трофей нового сезона поспорят финалисты прошлогоднего плей-офф.

Остальные команды проведут свои стартовые матчи 2 сентября. Расписание выглядит следующим образом:

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец);

«Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Московская область);

«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург);

«Динамо» (Рига) — «Спартак» (Москва);

«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород);

«Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Всего в регулярном чемпионате сезона 2019/2020 24 команды сыграют 744 матча. Завершится «регулярка» 27 февраля 2020 года. 0