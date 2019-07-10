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    КХЛ опубликовала расписание первых двух дней сезона 2019/20

    КХЛ ЦСКА Авангард Автомобилист Северсталь Трактор Витязь Металлург Мг СКА Динамо Рига Спартак Динамо Торпедо Динамо Минск Нефтехимик
    Континентальная хоккейная лига на своем сайте опубликовала расписание матчей первых двух дней регулярного чемпионата сезона 2019/20.

    СКА — ЦСКА
    СКА — ЦСКА

    Регулярный чемпионат КХЛ 2019/2020 стартует 1 сентября традиционным матчем за Кубок Открытия. На ЦСКА Арене сыграют ЦСКА и «Авангард».

    Так как впервые в истории в прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина и Кубка Континента стала одна команда — ЦСКА, за первый трофей нового сезона поспорят финалисты прошлогоднего плей-офф.

    Остальные команды проведут свои стартовые матчи 2 сентября. Расписание выглядит следующим образом:

    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец);
    «Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Московская область);
    «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург);
    «Динамо» (Рига) — «Спартак» (Москва);
    «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород);
    «Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск).

    Всего в регулярном чемпионате сезона 2019/2020 24 команды сыграют 744 матча. Завершится «регулярка» 27 февраля 2020 года. 0

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