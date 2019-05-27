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    Кузнецов: Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал видео со своим участием, опубликованное в соцсетях.

    Евгений Кузнецов
    Евгений Кузнецов

    На видео нападающий «Вашингтона» находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

    «Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

    Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения.

    Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушёл оттуда как можно быстрее.

    Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».​ 0

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