Финляндия победила Словакию на ЧМ-2018

обыграла(4:2) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2019.

Фрагмент матча IIHF 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе финнов хет-триком отметился 18-летний нападающий Каапо Какко, еще одна шайба на счету Петтери Линдбома. Отметим, что в стартовой встрече Какко оформил дубль в ворота Канады (3:1).

За словаков отличились Эрик Чернак и Мартин Маринчин.

Сборная Финляндии одержала две победы в двух игра. Словаки потерпели поражение после победы над США (4:1).