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    Финляндия победила Словакию на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Словакии Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии обыграла команду Словакии (4:2) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2019.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе финнов хет-триком отметился 18-летний нападающий Каапо Какко, еще одна шайба на счету Петтери Линдбома. Отметим, что в стартовой встрече Какко оформил дубль в ворота Канады (3:1).

    За словаков отличились Эрик Чернак и Мартин Маринчин.

    Сборная Финляндии одержала две победы в двух игра. Словаки потерпели поражение после победы над США (4:1).

    Чемпионат мира. Групповой турнир. Группа A
    Словакия — Финляндия — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
    Голы: Чернак — 2 (Секера, Паник), 10:52 — 1:0. Линдбом — 1 (бол., Савинайнен, Раяла), 14:21 — 1:1. Какко — 3 (Миккола, Маннинен), 16:11 — 1:2. Маринчин — 1 (Студенич, Ярош), 39:20 — 2:2. Какко — 4 (Миккола), 49:52 — 2:3. Какко — 5 (п.в., Маннинен), 59:45 — 2:4Вратари: Чильяк (58:53 — 59:45) — ЛанкиненБроски: 25 (8+7+10) — 27 (11+8+8)Штраф: 6 — 6
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