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    Сборная Чехии обыграла Швецию на ЧМ-2019

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Швеции Сборная Чехии
    Сборная Чехии обыграла команду Швеции (5:2) в матче стартового тура группового турнира чемпионата мира по хоккею.

    Чехия — Швеция
    Чехия — Швеция

    В составе победителей дубль оформил Якуб Врана, еще по разу отличились Доминик Кубалик, Михаэл Фролик и Ян Коварж.

    За шведов шайбы забросили Патрик Хернквист и Оскар Линдблум.

    Напомним, что Сборная России выступает в группе B вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

    В следующем матче Чехия 11 мая сыграет с Норвегией, а шведы — с итальянцами (12 мая).

    Сборная Швеции является действующим чемпионом мира.

    Чемпионат мира. Группа B
    Чехия — Швеция — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
    Голы: Врана — 1 (Кубалик), 1:55 — 1:0. Хернквист — 1 (Нюландер, Э. Петтерссон), 20:24 — 1:1. Линдблум — 1 (бол., Густафссон, Братт), 23:01 — 1:2. Кубалик — 1 (Ян Коварж), 36:36 — 2:2. Фролик — 1 (Симон, Ворачек), 40:33 — 3:2. Врана — 2 (Гронек), 55:50 — 4:2. Ян Коварж — 1 (п.в., Ворачек), 59:04 — 5:2Вратари: Бартошак — Лундквист (56:20 — 56:40, 56:48 — 59:04)Броски: 32 (12+8+12) — 32 (7+11+14)Штраф: 14 — 14
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