Киселевич покинул расположение сборной России

Богдан Киселевич
khl.ru
Состав национальной команды в ближайшее время пополнят защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров.
«Штаб сборной России благодарит защитника Богдана Киселевича за работу, желает ему хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на него в дальнейшем», — гласит заявление Федерации хоккея России.
Сегодня, 9 мая, сборная России тренировалась в следующем составе:
Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые»: Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов,
«Синие»: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
«Красные»: Хафизуллин — Зуб, Гусев — Анисимов — Кучеров, Барабанов;
«Желтые»: Блажиевский, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин. 0