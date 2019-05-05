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    • Дубль Кузнецова помог России обыграть Чехию в заключительном матче Евтотура
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    Дубль Кузнецова помог России обыграть Чехию в заключительном матче Евтотура

    Евротур Чешские хоккейные игры Сборная России Сборная Чехии
    Сборная России обыграла команду Чехии (4:1) в заключительном матче Евротура.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе российской команды дубль оформил Евгений Кузнецов (8-я минута, 18), еще по шайбе забросили Кирилл Капризов (12) и Дмитрий Орлов (15).

    За чехов отличился Михал Репик (16).

    Напомним, что ранее сборная России проиграла командам Швеции (4:6) и Финляндии (1:3).

    Отметим, что на эту встречу Россия вышла уже в ранге победителя Еврохоккейтура после поражения Финляндии от Швеции (1:2). Чехи в итоге заняли четвертое место.

    10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.

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