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    «Магнитка» в конце второго овертайма дожала «Салават Юлаев»

    КХЛ Металлург Мг Салават Юлаев
    «Металлург» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

    На 23-й минуте Денис Платонов вывел хозяев вперед. Гости отыгрались на 44-й минуте усилиями Теэму Хартикайнена.

    Больше в основное время болельщики голов не увидели. Победную для «Магнитки» шайбу в конце второго овертайма забросил Ник Шор.

    КХЛ. Плей-офф
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 2ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Д. Платонов — 1 (Антипин, Неколенко), 22:26 — 1:0. Хартикайнен — 1 (Кемппайнен, Умарк), 43:48 — 1:1. Шор — 1 (Варфоломеев, Любимов), 99:20 — 2:1Вратари: Кошечкин — МетсолаШтраф: 8 — 12Броски: 48 (5+11+10+22) — 48 (11+8+11+18)

    Второй матч серии тоже пройдет в Магнитогорске и состоится 27 февраля. 0

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