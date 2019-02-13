СКА «всухую» одолел «Спартак»

СКА — «Спартак»
СКА
В составе армейцев отличились Ярно Коскиранта (34-я минута) и Михаил Мальцев (42).
СКА набрал 95 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Спартака» 64 очка и шестое место.
В следующем матче обеим командам будет противостоять «Йокерит», но петербуржцам 15 февраля, а красно-белым — 18 февраля.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Коскиранта — 7 (бол., Плотников, Барабанов), 34:03 — 0:1. Мальцев — 1 (Кручинин), 42:16 — 0:2Вратари: Беспалов — ХелльбергБроски: 18 (6+8+4) — 21 (7+6+8)Штраф: 33 — 4