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    СКА «всухую» одолел «Спартак»

    КХЛ СКА Спартак
    Петербуржский СКА одержал выездную победу над московским «Спартаком» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА — «Спартак»
    СКА — «Спартак»
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    В составе армейцев отличились Ярно Коскиранта (34-я минута) и Михаил Мальцев (42).

    СКА набрал 95 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Спартака» 64 очка и шестое место.

    В следующем матче обеим командам будет противостоять «Йокерит», но петербуржцам 15 февраля, а красно-белым — 18 февраля.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Коскиранта — 7 (бол., Плотников, Барабанов), 34:03 — 0:1. Мальцев — 1 (Кручинин), 42:16 — 0:2Вратари: Беспалов — ХелльбергБроски: 18 (6+8+4) — 21 (7+6+8)Штраф: 33 — 4
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